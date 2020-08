“Vivere il cinema tra sogno e realtà” è l’iniziativa dell’ evento/festival “GIFFONI HUB Montescaglioso” che è stata presentata presso il Cine Teatro “N.Andrisani” di Montescaglioso (MT).

Anche quest’anno i ragazzi più meritevoli, nel ruolo di giurati, parteciperanno al Giffoni Film Festival, la più importante kermesse del cinema per ragazzi giunta nel 2020 alla sua 50ª edizione. In considerazione delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso e in piena attinenza alle normative vigenti, l’evento 2020 sarà realizzato con una formula innovativa, ovvero con la creazione di numerosi HUB a livello nazionale ed internazionale. Una delle sedi nazionali HUB è stata individuata nella storica sala montese, presso la quale 40 giurati dell’intera provincia di Matera, potranno seguire direttamente le attività previste ed esprimere la valutazione sui film in concorso.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dal giornalista Michele Marchitelli, hanno partecipato Giuseppe Disabato, direttore artistico del Cine Teatro “Andrisani”, l’assessore comunale di Montescaglioso alle Attività Culturali Francesca Fortunato, Anna Elena Viggiano (consulente alla cooperazione del Gal Start 2020), Salvatore Adduce, Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 oltre ad un folto gruppo di giovani giurati. Messaggi di saluto e plauso all’iniziativa sono giunti dal Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e dal Direttore Generale APT Basilicata Antonio Nicoletti. Negli interventi sono state sottolineate le attività promosse, attraverso le quali sono stati avviati percorsi di approfondimento e di crescita che ha sempre visto impegnate, con notevoli risultati, le migliaia di studenti che hanno preso parte alle edizioni del progetto “Vivere il cinema tra sogno e realtà”. Il direttore artistico Disabato ha annunciato che le iniziative previste presso la HUB di Montescaglioso saranno suddivise in 4 step: il primo vedrà impegnate, dal 18 al 22 agosto 2020, le sezioni GENERATOR+ 16 e GENERATOR + 18; il secondo, dal 25 al 29 agosto, dedicato ai giurati appartenenti alla sezione GENERATOR + 13; il terzo step si terrà ad ottobre presso la sede del Giffoni Film Festival con delle

training days a cui parteciperanno i direttori artistici delle sedi Hub . L’ultima fase dell’attività si svolgerà tra il 26 ed il 30 dicembre ed interesserà la sezione ELEMENTS + 10.

Dal 18 al 22 agosto ci saranno quattro proiezioni giornaliere, rispettivamente due per ogni sezione, con inizio le prime alle ore 10:00, le seconde alle ore 16:30 a cui seguiranno dibattiti e incontri con i protagonisti dei film in concorso; a queste attività inoltre, si aggiungeranno anche, nell’arco della giornata, due incontri in video conferenza con talent italiani ed internazionali. E per concludere, a rotazione, in queste serate ci saranno dei collegamenti in diretta sulle più importanti emittenti televisive, direttamente dall’arena della nota kermesse campana. Dal 25 al 29 Agosto invece sarà la volta della sezione GENERATOR +13, che visioneranno e voteranno i film, seguendo le stesse modalità e attività delle sezioni precedenti.

Nelle parole del direttore artistico Giuseppe DISABATO è trasparita in modo evidente la soddisfazione e la gioia di essere riusciti, dopo quasi un ventennio di attività del noto progetto “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’”, a realizzare nella propria sede e nella propria città un evento di caratura internazionale, che porterà non solo una crescita culturale per i ragazzi giurati, ma anche per tutto il grande pubblico che vi vorrà prendere parte, a cui seguirà una crescita sociale ed economica per l’intera cittadina montese.

La direzione del cine-teatro “N. Andrisani” ha ringraziato tutti i partner che negli anni non fanno mai mancare il loro sostegno, promozione e contributo al progetto: Comune di Montescaglioso; Provincia di Matera; Regione Basilicata; USP e Regionale; MIUR; AGISCUOLA Sezione interregionale di Puglia e Basilicata; GAL Start 2020, APT di Basilicata; Fondazione Matera Basilicata 2019; Fondazione Lucana Film Commission; BBC Alberobello e Sammichele di Bari e tutti gli alunni, docenti e dirigenti scolastici.