Eventi natalizi promossi a Nova Siri dall’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”

Musica, danza, teatro, intrattenimento: è quanto mai ricco “Noi siamo… Natale 2022”, il cartellone degli eventi natalizi promosso a Nova Siri dall’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. In programma numerosi appuntamenti fino all’Epifania in grado di entusiasmare grandi e piccini. “Con la Dirigente Scolastica Marzia Magnani – spiega Nicola Giorgio, presidente del Consiglio di Istituto – da subito abbiamo intrapreso un percorso di “sintonia totale”. L’idea di creare uncartellone degli eventi è stata fortemente voluta da entrambi. Doverosi i ringraziamenti per quanti hanno collaborato: in primis i bambini dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, la nostra vera ricchezza, poi il Comitato dei Genitori che ha dato un grande supporto per tutte le manifestazioni, e l’intero corpo Docente. Grazie anche agli imprenditori per averci aiutato e al Comune di Nova Siri. Un sentito ringraziamento alle famiglie che rendono il tutto sempre più semplice”.

“Noi siamo… Natale 2022” è iniziato ieri con l’esibizione del coro scolastico dell’Istituto Settembrini diretto dal Maestro Vittoria Maria Corrado.

Prossimo appuntamento sabato 17 alle 10.30 nell’Oratorio Sant’Antonio da Padova dove le classi prima B e seconda B della scuola dell’infanzia di via Trento presentano “Raccontami la storia del Natale”. A seguire, domenica 18 alle 9.30 il comitato dei genitori presenta “C’era una volta il Natale… Musica e allegria per un Natale di magia!” con la partecipazione della banda Don Umberto Trupa e dell’A.S.D. Dance On Beat di Nova Siri.

Parecchi gli eventi previsti il 19: si parte alle 9.30 con “Racconti sotto l’albero” presso il plesso di largo Europa (Nova Siri Centro) e la scuola dell’infanzia di via Trento; alle 15.30 “A Natale… Puoi”, canti dei ragazzi della scuola primaria di via Aldo Moro e apertura dei mercatini di Natale a cura del comitato dei genitori mentre alle 19.30 quinta edizione del concerto di Natale con il coro dell’Istituto Settembrini nella chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Il 20 alle 17.30 nel plesso di largo Europa al via il Presepe Vivente “Sulla strada di Betlemme”. A Nova Siri Centro mercatini e degustazione di prodotti tipici.

Il 21 alle 9.30 i docenti del corso indirizzo Musicale del “Settembrini” presentano la Banda di Babbo Natale nel plesso di Largo Europa, alle 10.30 in quello di via Trento e alle 11.30 nel plesso di via Aldo Moro. Alle 18 concerto di Natale con l’Orchestra Settembrini e alle 20 nell’Istituto si svolgerà “La nostra festa di Natale ‘Crispe'”.

Il 22 alle 18 nell’Oratorio Sant’Antonio da Padova le classiterza A e terza B della scuola dell’infanzia di via Trento e la prima A della scuola Primaria presentano “Natale tra realtà e fantasia…”

Il 6 gennaio 2023 i bambini incontrano la Befana.