Eventi a Matera. Certo, ma monitorati e con direzione artistica

Programmazione, certamente, per consentire di promuovere per tempo eventi che possono portare valore aggiunto all’economia materana, a cominciare dal turismo. Altrimenti si continuerà con l’episodicità da autoconsumo locale o del visitatore che si trova a passare per la Città dei Sassi a Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale per esempio e non solo. E ne abbiamo avuto confermare questi giorni, con il dibattito -a volte strumentale- su quanto messo in campo in ”tempi brevi” dall’Amministrazione comunale che, ricordiamo, ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” per colmare una lacuna organizzativa che in passato ha rallentato le procedure di espletamento dei bandi. Serve un salto di qualità e di mentalità, conferendo alla procedura dei bandi – utile strumento di promozione e selezione- una indicazione precisa che valorizzi tradizione, identità e potenzialità culturale di Matera, che nel 2019 ha messo in campo una offerta variegata come capitale europea della cultura. E allora servono una direzione artistica (a Matera ce ne sono e di livello nazionale) che favorisca e promuova questo percorso, magari attivando relazioni e contatti perchè anche negli eventi Matera possa svolgere questo ruolo. Guardate cosa accade per i festival o per eventi stagionali, che hanno direttori artistici, e avrete il riscontro su promozione e ricadute economiche. Ma è importante monitorare fino in fondo gli effetti, i ritorni, le ricadute degli eventi che ricevono i contributi del Comune, correggendo o suggerendo migliorie. Si è parlato di un osservatorio nella conferenza stampa di presentazione delle due finestre per i bandi 2023 – 2024. Ci piacerebbe che i suggerimenti ”pratici” e ”costruttivi” facciano parte della programmazione dei ” tanti buoni motivi”, di animazione territoriale, per venire a Matera, ma da pubblicizzare per tempo. Non a pochi giorni dall’aggiudicazione o dell’avvio, ma almeno sei mesi prima in modo da poter utilizzare anche la promozione presso le Borse specializzate del turismo. Una scommessa da cultura di impresa, che stenta a essere recepita e attuata, in modo da mettere da parte commenti, polemiche come accaduto per la vicenda presepe e in parte per il Capodanno , aspettative – a volte pertinenti, altre da influenze stellari- che finiscono con il lasciare le cose come stanno. Servono buon senso e scelte precise nei tempi e nei modi dovuti. Nel frattempo associazioni e privati che vorranno partecipare al bando pubblicato nell’agosto scorso dal Comune di Matera, per proporre iniziative ed eventi di animazione territoriale con ricadute turistiche tra il 2023 e il 2024, potranno farlo con due nuove date aggiuntive fissate per il 31 gennaio e il 2 giugno 2023. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore comunale alla Cultura Tiziana D’Oppido e la dirigente di settore Giulia Mancino. Le proposte riguardano gli eventi consolidati, definiti storici che abbiano almeno 10 anni di anzianità, e quelli non storicizzati ”altri eventi”. L’Amministrazione comunale ha inserito, tra i criteri selettivi, fuori dalle vecchie logiche del finanziamento al 100 per cento, aspetti legati alla sostenibilità, originalità, comunicazione, coinvolgimento delle periferie. L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto, che sarà approvato dalla commissione di valutazione, è fissato in 25.000 euro per un investimento complessivo di 600.000 euro. Vediamo. Vale quanto detto prima e uno sforzo in più sulla comunicazione verso i potenziali gestori degli eventi. Anno nuovo, risultati nuovi? Lo richiede l’offerta turistica locale, che attende una gestione affidata ad esperienze e professionalità comprovate, come logiche e percorsi che l’industria delle vacanze richiede.