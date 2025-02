Evacuato a Matera l’IPSS Isabella Morra (aggiornamento news)

Nella mattinata è stato evacuato il plesso di via Dante a Matera in cui è ospitato l’Istituto professionale Isabella Morra. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il personale scolastico ha rilevato un evidente aggravarsi di crepe già presenti in alcuni punti dell’immobile. Sono quindi intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno effettuato i sopralluoghi e i tecnici della Provincia di Matera competente sulla struttura stessa. La dirigente scolastica Carmelina Gallipoli ha in giornata diffuso una circolare con cui comunica ad alunni e famiglie la sospensione delle lezioni. Quando e se riprenderanno ovviamente dipenderà dalle verifiche in corso. Il plesso sembra disponga di un’ala nuova non ancora utilizzata.

AGGIORNAMENTO DEL POMERIGGIO: A seguito di richiesta di sopralluogo urgente trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Carmelina Gallipoli, i tecnici della Provincia, arch. Favoino e Geom. Zafferano, si sono recati tempestivamente presso l’istituto per effettuare i dovuti accertamenti. Gli stessi hanno constatato “la presenza di lesioni d’intonaco del pilastro segnalato, posto al piano seminterrato del plesso di via Dante Alighieri, alla presenza di Carabinieri e Vigili del Fuoco sono stati eseguiti dei controlli visivi su alcuni pilastri, che presentavano un rigonfiamento dell’intonaco superficiale. Si è provveduto nell’immediatezza a spicconare l’intonaco, al fine di verificare l’integrità della parte strutturale. È stato verificato che le lesioni non interessano i pilastri strutturali dell’immobile ed è presumibilmente dovuta a risalita capillare che ha provocato il rigonfiamento sopra descritto.” Quindi si tratterebbe di un falso allarme, per quanto è sempre meglio eccedere in prudenza quando si tratta di sicurezza. Pertanto i tecnici della provincia assicurano che, comunque “si procederà in via cautelativa, ad effettuare ulteriori ispezioni ad altri pilastri ubicati allo stesso piano seminterrato.” E pertanto, nel frattempo “si dispone il DIVIETO DI UTILIZZO con effetto immediato” della struttura. E solo “successivamente agli accertamenti del caso, si disporrà la revoca” del provvedimento di divieto. La dirigente ha nel contempo inviato apposita comunicazione sulla bacheca elettronica dell’Istituto con cui conferma la interruzione delle lezioni a partire da domani 21 febbraio sino a nuova disposizione.