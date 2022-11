Evacuati (per precauzione) a Matera due edifici in via Don Sturzo

La segnalazione di crepe nei muri , da parte dei residenti, e l’adozione di una inevitabile ordinanza di sgombero. Dopo il sopralluogo dei vigili del Fuoco l’adozione di una ordinanza di sgombero immediato, a causa della criticità strutturali e l’urgenza di dover intervenire. A firmarla il sindaco di Matera Domenico Bennardi. Il provvedimento riguarda due palazzi in via Don Luigi Sturzo. Il primo cittadino aveva convocato una riunione straordinaria del Centro operativo comunale, per affrontare con la Polizia Locale e la Protezione Civile Comunale. Si tratta di una emergenza che è anche abitativa, con 12 Famiglie, circa 30 cittadini, destinatarie di “una ordinanza di sgombero con immediata esecuzione”. Tra i cittadini ci sono anche un paio di persone allettate, alcuni bambini e utenti fragili. Durante il COC sono state individuate alcune strutture ricettive dove ospitare, temporaneamente, le persone sgomberate. Gli oneri per gli alloggi saranno a carico dell’amministrazione comunale. Si attendono sviluppi, con l’adozione di interventi – con modalità e tempi da stabilire- per consentire ai residenti di poter rientrare nelle abitazioni.