Euphorica Srl conferma ufficialmente annullamento dei 5 spettacoli al Parco del Castello di Matera

A conferma di quanto anticipato in un nostro articolo di ieri, è giunto in mattinata un (https://giornalemio.it/cronaca/annullati-gli-eventi-a-matera-con-saviano-anna-oxa-e-morricone-ed-altri/) comunicato stampa di Euphorica Srl, la società organizzatrice degli eventi residui del cartellone denominato “Fuori dal Comune” in programma al Parco del Castello Tramontano di Matera. Dallo stesso si fa esplicito riferimento ad “impedimenti….. legati a eventi che riguardano collaboratori e la direzione artistica” dai quali si prendono le distanze chiarendo che “Euphorica Srl è completamente estranea a questi fatti e confidiamo che uno dei direttori artistici della rassegna possa chiarire al più presto la propria posizione nella vicenda che lo ha coinvolto.” Nella nota si assume impegno a “trovare al più presto una soluzione per poter riprogrammare gli spettacoli annullati“, nel frattempo ci si scusa con artisti e spettatori ricordando a questi ultimi che “Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per gli spettacoli annullati potranno richiedere il rimborso tramite il sito TicketOne.” A seguire il testo integrale del comunicato stampa.

“Euphorica Srl è con profondo rammarico -si legge nel documento- che annuncia l’annullamento degli spettacoli della rassegna “Fuori dal Comune” previsti per le prossime settimane. A causa di gravi impedimenti esterni alla nostra società, che hanno comportato la perdita e la mancanza di una importante risorsa organizzativa, ci troviamo costretti a prendere questa difficile decisione. Tali impedimenti non sono in alcun modo imputabili alla nostra organizzazione, ma sono legati a eventi che riguardano collaboratori e la direzione artistica. Sottolineiamo che Euphorica Srl è completamente estranea a questi fatti e confidiamo che uno dei direttori artistici della rassegna possa chiarire al più presto la propria posizione nella vicenda che lo ha coinvolto. Siamo consapevoli dell’importanza di questo evento per il pubblico e per gli artisti coinvolti, e abbiamo fatto tutto il possibile per evitare tale esito. Purtroppo, le circostanze attuali non ci permettono di garantire lo svolgimento della rassegna nelle condizioni che riteniamo necessarie. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti per la loro comprensione e collaborazione, e ci impegniamo a trovare al più presto una soluzione per poter riprogrammare gli spettacoli annullati. Inoltre, vogliamo esprimere la nostra gratitudine al pubblico per il continuo supporto e la pazienza in questo momento delicato. Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per gli spettacoli annullati potranno richiedere il rimborso tramite il sito TicketOne. Le modalità per richiedere il rimborso saranno disponibili su TicketOne e comunicate attraverso i nostri canali ufficiali nelle prossime ore. Ci scusiamo sinceramente per ogni disagio causato e vi assicuriamo che stiamo lavorando intensamente per risolvere questa situazione nel miglior modo possibile. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto continuo”. Curata e diretta da Federica Russo e Piercosimo Guarini per conto di Euphorica srl, in partnership con Donato Cosmo e Dimensione Cinema, la rassegna, patrocinata dal Comune di Matera, ha già presentato gli incontri letterari con Paolo Crepet e Massimo Recalcati e lo spettacolo con l’attore comico Giuseppe Mandrake Ninno. Sono annullati i seguenti spettacoli: Musical “Opera Disney” – 13 luglio 2024; Roberto Saviano in “Appartenere” – 27 luglio 2024; Anna Oxa in concerto – 1 agosto 2024; Andrea Morricone – Musiche per il cinema di Andrea e Ennio Morricone – inizialmente previsto l’11 luglio e poi programmato per il 21 agosto 2024.; Una notte da musical (ex Il tempo delle Cattedrali) – 31 agosto 2024.”