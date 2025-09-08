Esumare o prorogare per 35 anni? il Caro estinto attende…risposta al Fiscal

C’è poco da sorridere o mettersi a fare gli scongiuri. Tanto, come ricordava Totò, prima o poi tocca a tutti e ” A Livella” va letta fino in fondo. Proprio come una disposizione dell’aprile scorso del Comune di Matera che invita a rispondere, per una eventuale proroga delle tumulazioni scadute- e rilasciate tra il 1996 e il 1990- per altri 35 anni. Sull’albo pretorio c’è l’intera normativa https://comune.matera.it/novita/avviso-pubblico-scadenza-concessioni-cimiteriali-sepolture-individuali-dei-loculi-del-cimitero-di-contrada-pantano-rinnovo-o-non-rinnovo/ . E la scadenza è fissata al 30 ottobre 2025, alla vigilia o quasi, della ricorrenza dei Defunti. Prendete appunti e se siete poco avvezzi alle transazioni on line una mano può darvela senz’altro il Fiscal Caf, in via Giuseppe De Lorenzo 4 a Matera. Troverete un Angelo (Antonucci) e il suo staff, composto da Licia Fortino e Mariangela Pace, pronti a risolvere il problema terreno… Prima lo fate e prima vi togliete un pensieroso, doveroso, verso i vostri cari.



La segnalazione del Fiscal Caf

Con avviso pubblico del Comune di Matera del 30 aprile 2025 (prot. n. 0043048/2025) – Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani (Servizi Cimiteriali) , è stata avviata la procedura di rinnovo delle concessioni trentacinquennali per i loculi nel cimitero di

Contrada Pantano, rilasciate tra il 1976 e il 31 dicembre 1990, ormai scadute o prossime alla scadenza.

Inoltre, con la Deliberazione Commissariale n. 204/2025 del 29 aprile 2025.il Comune di Matera ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria concernente i servizi cimiteriali

Con tale Avviso veniva fissato il termine di 180 giorni per richiedere, da parte dei concessionari o degli aventi diritto e/o interesse il rinnovo per un ulteriore periodo di 35 anni, a partire dalla data di scadenza della concessione originaria, previo pagamento della tariffa vigente. In alternativa, è possibile optare per il non rinnovo, ovvero la rinuncia, seguendo le procedure indicate dal Comune da attuarsi esclusivamente “on line”.

E’ utile ricordare che la data ultima per effettuare tali opzioni è il 30 ottobre 2025.

Trascorso tale termine, l’Amministrazione Comunale procederà alla collocazione dei resti mortali nell’ossario comune.

Per effettuare le richieste (rinnovo o rinuncia) occorre essere in possesso dello SPID o della CIE.

Eventuali ulteriori informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Matera.

I nostri Uffici sono a disposizione per inoltrare le richieste “on line”.

