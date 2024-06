Estate Matera in progress e il Comune ci mette palco e servizi gratis

Da parte, per i motivi più volte spiegati, dell’estate 2023 con i concerti di grandi star della musica nazionale e internazionale alla Cava del Sole, al parco del Castello, sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi e in Casa Cava per il Sibc il festival del blues ,Matera riparte con un cartellone estivo vario, per certi versi di nicchia, partito con gli eventi del Matera fiction, di saggi musicali di istituti cittadini, danza, ginnastica, poesia, jazz e di altre date in calendario. Altro potrà venire dal bando eventi e dalle proposte di privati e associazioni nei settori Musica, cinema, letteratura, cabaret, moda, teatro, arte che sono tra i temi principali che contrassegneranno a Matera, da giugno a settembre, il cartellone di eventi dell’Estate Materana. Ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa il sindaco Domenico Bernardi e l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido. L’ Amministrazione comunale ha messo a disposizione per la manifestazione, tra i servizi gratuiti per gli operatori che hanno presentato le proposte, un palco attrezzato , posti a sedere sulla spianata del Castello Carlo Tramontano. In cambio promozione e rispetto dei luoghi, che offrono una capienza di 4000 spettatori. Il luogo -hanno precisato il sindaco e l’assessora- non ospiterà concerti rock, che hanno un forte impatto acustico, ma eventi come i musical Opera Disney, Il tempo delle Cattedrali ispirato al ” Gobbo di Notre Dame, opere come la Turandot, i concerti di Andrea Morricone e di Anna Oxa, gli incontri con gli scrittori Paolo Crepet e Roberto Saviano, il comico Giuseppe ”Mandrake” Ninno. Altri luoghi che ospiteranno l’estate materana sono l’auditorium ” Gervasio” e il museo Ridola per concerti di musica classica, la terrazza di palazzo Lanfranchi per il cinema all’aperto, Casa Cava per il Teatro, piazza San Francesco d’Assisi per il premio moda Città dei Sassi. Il cartellone, che annovera anche festival jazz e altri eventi, è in continua evoluzione con aggiornamenti che saranno resi noti sul portale web www.materawelcome.it Sorprese? Possibili. Estate lunga anche per i buongustai che attendono al borgo La Martella e nei rioni Sassi di degustare la ‘’crapiata’, il piatto tipico della tradizione contadina materana a base di cereali e legumi.



COMUNICATO STAMPA

Al via il Cartellone dell’Estate materana 2024, tanti appuntamenti da giugno a fine settembre. Stamattina la presentazione nella sala “Mandela” del municipio.

È partito nei giorni scorsi, con i primi eventi musicali, il Cartellone dell’Estate materana 2024, organizzato dall’Amministrazione comunale per arricchire il programma degli eventi estivi da giugno a fine settembre. La scaletta è stata illustrata stamattina nella sala “Mandela” del municipio, dal sindaco Domenico Bennardi con l’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido. Il Cartellone è già iniziato, con i primi eventi musicali della Rassegna “Rosetta Jazz club” al centro commerciale “Le Botteghe” ed i solisti di “Matè”, ma proseguirà tra appuntamenti di approfondimento culturale, danza, sport, teatro, arte, moda, musical, cinema, lettura e letteratura distribuiti in varie location, oltre alle feste tradizionali di Sant’Antonio da Padova al rione Lanera, il 2 Luglio, Sant’Eustachio e Dio Salvatore su Colle Timmari. Tra i luoghi scelti e di maggiore richiamo c’è il parco del castello Tramontano, a due passi dal centro e dalla zona turistica della città, come Terrazza Lanfranchi, Le Monacelle, piazza Vittorio Veneto, la villa comunale, l’auditorium “Gervasio”, l’ex ospedale San Rocco e tutto il centro storico. Si è voluto coinvolgere anche alcuni popolosi quartieri, come Serra Venerdì, Spine Bianche, Villa Longo e Lanera, oltre al parco “Vezzoso” e piazza degli Olmi. Quasi tutta la città sarà interessata dalle carovane artistiche, con ospiti importanti come Andrea Morricone, Anna Oxa e Roberto Vecchioni per la musica; il noto influencer Mandrake; il sociologo e psicologo Paolo Crepet, lo psicanalista Massimo Recalcati e lo scrittore Roberto Saviano; l’esperimento del musical con “Opera Disney”; gli attori Stefania Sandrelli e Rocco Papaleo; i registi Emir Kusturika, che è anche musicista e sceneggiatore, oltre al grande Abel Ferrara. E poi i festival “Fadiesis”, “Vivaverdi multikulti”, “Gezziamoci 2024”, “Matera sport film festival” e “Matera fiction”, passando dai grandi avvenimenti sportivi come il Minibasket in piazza. «Eventi per tutti i gusti -commenta il sindaco Bennardi- con i quali abbiamo voluto valorizzare innanzitutto il parco del castello, location suggestiva e facilmente raggiungibile da turisti e residenti. Importante è anche l’attenzione ad altri luoghi strategici della città, dove si svolgeranno eventi legati alla storia ed alle tradizioni, come “Matera sottosopra” dedicato ai 30 anni dell’iscrizione nel patrimonio Unesco. Al castello si svolgeranno solo eventi di cabaret, musical e Opera, quindi acusticamente poco impattanti essendo un’area urbana molto popolosa». «Ci saranno anche tanti altri eventi non inseriti nel Cartellone, con un totale che supera le 200 manifestazioni -ha spiegato D’Oppido- tutte di richiamo, patrocinate e ospitate dal Comune per un programma ancora tutto in divenire. Abbiamo cercato di spaziare con la tipologia delle manifestazioni, per garantire una buona copertura fino alla fine di settembre, incontrando i gusti di tutti». Ulteriori e puntuali informazioni sull’Estate materana 2024, con la possibilità di cercare e filtrare gli eventi a pagamento e gratuiti, si potranno trovare sul portale “www.materawelcome.it” con l’app per dispositivi mobili.

Matera, 7 giugno 2024

L’addetto stampa

Dott. Antonio Corrado



RASSEGNA ROSETTA JAZZ CLUB

01,03,08,10,15,17,22,24/06 Centro Comm. Le Betteghe

MATE E I SOLISTI LUCANI

01,16/06, 12,31/07, 05/10 – location varie

ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA DELLA POESIA

02/06 – grotta adiacente Casa grotta di vico Solitario

FESTIVAL GEZZIAMOCI 2024

04-21-28/06, 19/07, 21-22-23-24-25/08

Campus UNIBAS, Palazzo Bernardini, Casa Cava, Hotel del Campo,

Fondazione Le Monacelle

MATERA FICTION

04/06 Apertura festival con Abel Ferrara Leone d’Argento Mostra del cinema di Venezia al Cinema Guerrieri e Paolo Vivaldi OMG

Auditorium Gervasio

05/08 Rocco Papaleo e Massimo Boldi – C. Guerrieri

06/06 Hital Attinbilek, Walter Ingrassia – C. Guerrieri

07/05 Emir Kusturica Palma d’oro Mostra Cinema di Venezia:

Giammarco Tognazzi; Lee Curreri

08/06 Stefania Sandrelli: Ninetto Davoli: Orchestra Mediterranea

“La musica napoletana nelle serie Tv”

NATI PER LEGGERE

14/06 – 01/09 – Seminiamo Storie – Location varie

FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA

04-18/06 – Lanera

GIOVANI ALLA RIBALTA – PROGETTO TEATRALE 06,07,08/06 – Auditorium *R. Gervasio”

MATERA, TERRITORIO E GIULIANA

0714,21/06 – Piazza Olmi, Parco Vezzoso, Lanera

GRAN GALÀ DI GINNASTICA ARTISTICA 2024

09/06 – Palasport di Lanera G.Grieco

MOTOTURISTICO TRANSITALIA CHALLENGE

12/06 – evento itinerante

PICCOLO FESTIVAL DELLE ARTI “IL MITO DELL’ARTISTA”

BOHEMIEN C. LA SCALETTA

Mostra di fotografia G. Cravero – Palazzo M.Malvezzi

Il mito dell’artista bohémien, tavola rotonda sul tema “Vita da attore con Luigi Lo Cascio,

Basilisco, una storia romantica” rassegna teatrale l’omaggio musicale a Giacomo Puccini

13/06: 9,16,19/07 – Ex Ospedale San Rocco

VEDUTE SOSPESE – MOSTRA DI G. SPINAZZOLA

15/06 – 06/07 – Chiesa di S. Eligio

MERCATINO DEGLI SCAMBI

15.16/06: 20,21/07: 14-18/08; 14,15/09 – Centro storico

I PASSI DI MATERA

16/06 – Wellness Club – Parco del Castello e altri luoghi

INTERNAZIONALE MINIBASKET IN PIAZZA

16-22/06 – Palasassi, Palestra Lanera e P.zza V. Veneto

FESTIVAL DELLA PAROLA 2024

Abitare poeticamente la città

20.21/06: 26/09 – Campus Lanera e Libreria Mondadori

DESTINAZIONE MATERA 2024 BCM

20/06: 12.22/07: 29/09 – Rassegne musicali – location varie

OLTREDANZA – SPETTACOLO DANZA 2024

18-22/06 – Sede Associazione via delle Fiere, 1

PAOLO CREPET “PRENDETEVI LA LUNA”

21/06 – Parco del Castello Tramontano

MATERA SPORT FILM FESTIVAL

21/06 e 13/09 Proiezione THE BEST OF 2023 EDITION Anfiteatro

Piazza degli Olmi

18/10 Premio “Nino Gritti” – Sala “Pasolini”

SANREMO COME PIACE A NOI

21/06 – Vissi d’Arte – Auditorium “R. Gervasio”

BASILICATA OPERE IN ATTO La Camerata delle Arti

23.26.29,30/06; 16,24/07; 6,16-26,22,23,25,26/08; 6-8/09

PAESAGGIO IGNOTO – MOSTRA di E. Mossa e P.

28/06/2024 -06/01/2025 – TAM Tower Art

MATERA ART EXHIBITION – Artisti in mostra

29/06 – 06/07 2024 – Casa Cava

30/06 – Villa Comunale

MASSIMO RECALCATI “I VOLTI DEL DESIDERIO”

30/06 – Parco del Castello Tramontano

FESTA PATRONALE MADONNA DELLA BRUNA

02/07 – programma e info: www.festadellabruna.it

GIUSEPPE “MANDRAKE” NINNO

05/07 – Parco del Castello Tramontano

OCCHI FRAMMENTI DI UN ANTIGONE Teatro

06/07 – Casa Cava

MATERA SOTTOSOPRA Matera 30 anni Unesco

06,13.20.27/07 – Riene Serra Venerdì

03,10,17.24.31/08 – Rione Spine Bianche

07.14,21,28/09 – Rione Villa Longo



ANDREA MORRICONE

11/07 – Parco del Castello Tramontano

CINEMA IN TERRAZZA Terrazzo Pal. Lanfranchi

04/07 – Buena Vista Social Club

11/07 – Harry ti presento Sally

25/07 – Vacanze romane

01/08 – La signora della porta accanto

08/08 – Il grande Lebowski

OPERA DISNEY

13/07 – Parco del Castello Tramontano

TURANDOT DE LA CAMERATA DELLE ARTI

17,18/07 – Parco del Castello Tramontano

ROBERTO SAVIANO

27/07 – Parco del Castello Tramontano

OPEN SOUND FESTIVAL – OMB

29-31/07: 01-4/08 – Le Monacelle e altre sedi

ANNA OXA

01/08 – Parco del Castello Tramontano

PREMIO MONDI LUCANI

09/08 – Mulino Alvino

IL TEMPO DELLE CATTEDRALI

G.Galatone – V.Matteucci – Giò di Tonno

31/08 – Parco del Castello Tramontano

PREMIO MODA CITTÀ DEI SASSI

04,05/09: 01-08/09: 08-10/11 kermesse, mostre ed eventi collaterali.

LE OFFICINE LETTERARIE DI ENERGHEIA

02/07 – 14/09 PerCorsi di Energheia. Laboratori gratuiti di scrittura, location varie.

VIVAVERDI MULTIKULTI XXVIII EDIZIONE

05/07 Ascoltami bene Opera Recital “Sole e amore”

06/07 Ascoltami bene con Francesco Cera

23,24/07 Teatro in musica “Bos lassus: e mo?”

16/09 Concerto M. Ferrati Piano Recital Le Monacelle

21/09 Vivaverdi Care – Concerto di beneficenza

27/09 MULTIKULTI LOVE AND PEACE

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO LUCANO

06,07/07: 03,04/08; 07,08/09 – Centro storico

GUSTO ITALIA MATERA

28/08 – 01/09 – Piazza Vittorio Veneto

CINECLUB 2024

04/09 film EL PARAISO

06/09 spettacolo teatrale “Matrimonio di Aurora”

11/09 | classici restaurati – film L’ODIO

18/09 film COME FRATELLI

25/09 film IL CASO GOLDMAN

FESTIVAL LAMS E 24° PREMIO INT. LAMS

01/06 – Splendori del barocco italiano – Museo Ridola

21/06 – Il salotto italiano del XX secolo – Museo Ridola

23/06 – 1 classici della sinfonia e del concerto: Mozart e Haydn

25/08 – Splendori e rarità romantiche* Corte Ospedale S. Rocco

LIBRI IN TERRAZZA

07-10/09 – Terrazza S.Francesco

FESTA DI DIO SALVATORE

10/09- Festa di Dio Salvatore Colle Timmari

FADIESIS ACCORDION FESTIVAL. XIV edizione

12/09 – Graffia la pietra il volo degli uccelli

13/09 – ENUMERANDO – Storia musicale dei numeri

14/09 – Contemporary Tango

22/09 – FAF Incontri – Donne in Arte Auditorium Gervasio

FESTA DI SANT’EUSTACHIO

15-20/09- Festa patronale

MATIFF Matera Art International Film Festival

19-28/09 – Rappresentazione teatrate di Luigi Locascio e Fabrizio

Gifuni: Proiezioni film in concorso e premio ad Angelina Mango.

Presentazione libro con Roberto Vecchioni.

RACE FOR THE CURE 27-29/09

MATERA FILM FESTIVAL 28/09 – 05/10