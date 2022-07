Estate fantasiologica alla Cripta del Peccato Originale

Quattro appuntamenti con le “Spasseggiate Fantasiologiche” di Massimo Gerardo Carrese alla Cripta del Peccato Originale. Quattro percorsi molto speciali, attraverso il Sentiero dei Cento Santi, segnati dalla fantasia e dall’immaginazione.

Il fantasiologo Carrese condurrà i visitatori dalla biglietteria, situata all’interno dell’agriturismo Casal Dragone, fin dentro la Cripta. Un percorso di circa 800 metri, attivando giochi e riflessioni sulla fantasia, sull’immaginazione e sulla creatività.

La dimensione ludica e riflessiva, fatta di giochi linguistici, matematici, artistici, gestuali, come prospettiva dalla quale osservare il paesaggio e la storia della Cripta del Peccato Originale.

Il primo appuntamento è il 14 Luglio e a seguire il 3, il 18 e il 31 Agosto.

Che cos’è una spasseggiata? È, senza dubbio, una passeggiata. Ma è una passeggiata particolare che si fa in gruppo. È una variante più allegra e attiva della passeggiata comunemente nota come “camminata” – e forse per questo più spensierata.

Lo spasseggio è uno stimolo fantasiologico, che coinvolge cioè ogni dimensione dell’immaginazione (facoltà dell’azione) e della fantasia (facoltà del possibile). Una spasseggiata fantasiologica vuol dire ‘passeggiare fisicamente e mentalmente’.

Massimo Gerardo Carrese (Thun, 1978). Studioso di Fantasiologia. Analizza gli aspetti scientifici, umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività.

Dal 2006 svolge in ambito universitario, scolastico e sociale la professione di fantasiologo, voce riportata nell’Enciclopedia Treccani Online in riferimento alla sua persona e attività.

Pratica attività di consulenza fantasiologica e sul territorio nazionale promuove incontri, lezioni e corsi di formazione per adulti e bambini. Per approfondire la Fantasiologia, scrive saggi e inventa giochi fantasiologici (linguistici, matematici, artistici, gestuali e musicali) e dal 2017 è ideatore e curatore del Festival Fantasiologico. Fondatore del Panassurdismo, pubblica per Ngurzu Edizioni. Suoi contributi fantasiologici sono apparsi in RAI Documentari, SalaBorsaLab Bologna (con l’architetto e museologo Fabio Fornasari), Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, Festival della Filosofia in Magna Grecia, SlideDoor (SlideTheWorld Napoli – Roma – Salerno – Ellis Island New York), Biblioteca Oplepiana, Imaginarium (Erasmus +), Pencil Art, Società Dante Alighieri di Katowice (Polonia), Medium (USA)

Info:

Le spasseggiate si rivolgono ad un pubblico eterogeneo, compreso tra gli 8 e i 99 anni.

Il gruppo sarà formato da max 25 persone. E’ necessaria la prenotazione.

Appuntamento alle ore 19:00 presso la biglietteria della Cripta del Peccato Originale.

La durata della Spasseggiata sarà di 1h e 45min circa.

Dopo la spasseggiata ci sarà la possibilità di fare un aperitivo presso l’Agriturismo Casal Dragone e degustare i prodotti tipici del territorio materano.

Costi:

Spasseggiata + visita alla Cripta del Peccato Originale – 15 euro

Spasseggiata + visita alla Cripta del Peccato Originale + aperitivo – 25 euro

Per prenotare scrivere a info@synchronos.org