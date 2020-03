Non bastava l’emergenza da coronavirus, che pone i Vigili del Fuoco in trincea con altre forze dello Stato. Ci si mettono anche gli incendi che ”difficilmente” si innescano per autocombustione ad aumentare il lavoro del Corpo che ha avuto nella giornata di lunedì 23 marzo un gran da fare. Dal mattino a sera senza sosta con l’impiego di uomini e mezzi e l’impiego di canadair. Nel report del comandante ing Salvatore Tafaro la sequenza degli interventi



Giornata intensa per le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Policoro, Tinchi, Ferrandina e per i volontari di Montalbano.

Nella mattinata, verso le 10, un vasto incendio nel Comune di Rotondella, ha coinvolto la valle del Sinni e solo dopo l’intervento del Canadair, che ha effettuato nove voli, le squadre di Policoro e dei volontari di Montalbano J., con l’ausilio del DOS, si è avuto ragione dell’incendio che si è spento intorno alle 19.00.

Nel pomeriggio il forte vento ha alimentato un altro vasto incendio che ha coinvolto la pineta di S. Basilio, Comune di Pisticci. L’incendio ha avuto inizio alle 16.00 ed attualmente è sotto controllo ed in fase di bonifica. Fin dalle fasi iniziali sono intervenute le squadre VVF dei distaccamenti di Tinchi e di Ferrandina, con il supporto dell’autobotte e dei volontari allertati dalla Sindaca, Viviana Verri, sempre in comunicazione costante con il Comandante, Salvatore Tafaro. L’intervento massiccio di squadre ha evitato l’estensione e la propagazione maggiore dell’incendio.