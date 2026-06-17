Estate 2026, 7 nuove aree per il commercio su aree pubbliche a Ginosa e Marina di Ginosa

Nuove opportunità per le attività economiche durante la stagione estiva. È questa la direzione scelta dall’Amministrazione Comunale di Ginosa che, in occasione dell’estate 2026, ha individuato sette aree temporanee destinate al commercio su aree pubbliche tra Ginosa e Marina di Ginosa.

La misura, approvata dalla Giunta Comunale, rappresenta un ulteriore tassello della strategia messa in campo dall’Amministrazione per rafforzare l’offerta di servizi sul territorio, sostenere il tessuto economico locale e accompagnare la crescita turistica che negli ultimi anni sta interessando sempre più il nostro comune.

L’obiettivo è semplice: rendere gli spazi pubblici più vivi, più frequentati e più attrattivi, offrendo a residenti e visitatori ulteriori punti di riferimento per l’acquisto di prodotti, la degustazione delle eccellenze del territorio e la fruizione di servizi durante il periodo di maggiore afflusso.

Le aree saranno utilizzabili dal 15 giugno al 30 settembre 2026.

Le postazioni individuate sono ubicate in punti strategici del territorio di Ginosa e Marina di Ginosa e comprendono Piazza IV Novembre, Piazza Oroscopo, Piazza Padre Pio, Piazza Peter Pan, Viale Ionio, Lungomare Luigi Strada e l’area di Via Quarto adiacente al mercato coperto. Per le postazioni previste su Viale Ionio e Lungomare Luigi Strada l’operatività decorrerà dall’attivazione della Zona a Traffico Limitato.

Nelle aree individuate sarà consentita la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, la commercializzazione di prodotti tipici pugliesi, gelati, prodotti dolciari, articoli dell’artigianato locale e altri prodotti non alimentari.

Gli operatori interessati dovranno trasmettere al SUAP comunale la documentazione richiesta, indicando l’area prescelta, i giorni e gli orari di occupazione previsti. L’assegnazione degli spazi avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Tutte le informazioni al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta. it/Novita/Avvisi/Stagione- Estiva-2026-Aree-temporanee- per-il-commercio-su-aree- pubbliche

«Questa scelta nasce da una convinzione precisa: una località turistica cresce quando è capace di offrire più servizi, più occasioni di lavoro e più opportunità per chi fa impresa – dichiara l’Assessore alla Promozione Economica Locale Domenico Gigante – l’individuazione di queste nuove aree per il commercio su suolo pubblico rappresenta un tassello di una strategia più ampia che stiamo portando avanti per rendere Ginosa e Marina di Ginosa sempre più accoglienti, dinamiche e attrattive.

Accanto a questo intervento, stiamo avviando due azioni fondamentali per rafforzare la nostra identità territoriale e migliorare la qualità dell’offerta turistica:

• l’istituzione del Tavolo del Turismo, uno spazio permanente di confronto e programmazione condivisa con operatori, associazioni e categorie produttive, per costruire insieme una visione unitaria e moderna dello sviluppo turistico del nostro territorio;

• il rilancio della denominazione De.Co., con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari e artigianali, rafforzando la riconoscibilità dei prodotti identitari di Ginosa e Marina di Ginosa e creando nuove opportunità per le imprese locali.

Queste azioni, insieme alla sperimentazione delle nuove aree commerciali, ci consentiranno di raccogliere dati, esperienze e contributi utili a programmare in maniera ancora più efficace il futuro della nostra offerta turistica, commerciale e culturale.

Stiamo costruendo un percorso che guarda all’estate 2026, ma soprattutto al posizionamento di Ginosa e Marina di Ginosa come destinazioni capaci di unire qualità, servizi e identità territoriale».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.