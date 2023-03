Esposto alla Corte dei Conti per nomina, senza requisiti, del nuovo direttore amministrativo ASM

Il Segretario Generale FP CGIL Matera Massimo Cristallo ed il Segretario Generale CGIL Matera Fernando Mega, dopo la nota dello scorso 17 febbraio 2023 (https://giornalemio.it/politica/cgil-matera-ci-risiamo-anche-il-nuovo-direttore-dellasm-non-ha-i-requisiti/) con cui hanno denunciato l’illegittimità della nomina a nuovo Direttore Amministrativo Asm del dott. Marcello Tricarico – “per la mancanza di requisiti necessari per ricoprire l’incarico” – comunicano di “aver inviato un esposto alla Corte dei Conti in cui si evidenzia punto per punto la dubbia legittimità e dunque la nullità dell’incarico conferito”. Questo perchè, sostengono i due esponenti sindacali, per legge “il Direttore Generale, prima di formalizzare la nomina di un Direttore Amministrativo ha l’onere e la responsabilita’ della verifica dei requisiti soggettivi stabiliti dal D.Lgs. n. 502/92, che prevede, oltre alla laurea in discipline giuridiche ed economiche, “esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.”

Invece, scrivono Mega e Cristallo “Leggendo con attenzione il curriculum del dott. Tricarico si rileva, infatti, che non ha ricoperto incarichi di direzione di strutture di media o grande dimensione e, pertanto, non e’ in possesso dei requisiti previsti dalla legge nazionale per la nomina all’incarico di Direttore Amministrativo di un’Azienda Sanitaria. D’altronde la norma è chiarissima nel richiedere tali requisiti art.3, comma7 del D. Leg.vo 502/1992 “7. […] Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. […]”.”

“Per queste motivazioni -concludono i due sindacalisti- si chiede all’organismo di controllo, una valutazione di rispondenza a legge dell’atto di nomina del direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera giusta deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 16.02.2023. Nel contempo si reitera la richiesta di revoca immediata della nomina del nuovo Direttore Amministrativo e si chiede al Presidente Bardi, ancora una volta, la rimozione del Direttore Generale Pulvirenti.

