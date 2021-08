“Il 26 e 27 luglio l’Università degli Studi della Basilicata ha visto svolgersi le elezioni della rappresentanza studentesca, per il biennio 2021-2023.”

Inizia così una nota diffusa dall’Unione Studenti che così prosegue:

“Quest’occasione così importante è arrivata in uno dei momenti più delicati della storia dell’ateneo lucano, impegnato a governare le trasformazioni e i cambiamenti di questi mesi.

Nonostante la distanza vissuta a causa delle restrizioni, è stata significativa la partecipazione da parte degli studenti e delle studentesse che, infatti, hanno risposto presente all’esercizio di un diritto-dovere fondamentale.

La sfida e l’impegno di proporsi per rappresentare i giovani dell’Unibas sono stati raccolti dalla Lista “US – Unione Studenti”, un mosaico di tante associazioni con esperienza passata e lavoro costante di rappresentanza (Caming, Dicemus, ESN Sui-generis Basilicata, Geobas, UCAL, Unidea, YoUni).

La coalizione, andando oltre a personalismi di vario titolo, ha rappresentato un valore aggiunto e, riunita attorno ad un programma comune, ha ottenuto un risultato brillante superando abbondantemente il quorum previsto per questa tornata elettorale, eleggendo tutti i suoi candidati.

L’obiettivo è quello di risolvere problemi e generare pratiche positive per gli studenti, nell’ottica del miglioramento qualitativo dei servizi e della vita universitaria.

La vittoria della coalizione US non è un punto di arrivo ma la continuazione di un percorso in cui gli studenti non sono semplici spettatori ma protagonisti decisivi, del presente e del futuro.”

A seguire il link ai risultati relativi a questa tornata elettorale studentesca: http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/articolo9211.html