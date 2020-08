La targa è materana con quel ”MT…” che contrassegnava le province di appartenenza, ma quel colore verde militare della U.S Army dell’esercito statunitense, ma in uso nei paesi ispanici, ha tratto in inganno quanti si sono trovati a passare per via Marconi al rione Piccianello. La presenza della Jeep, dalla calandra inconfondibile e con un tettuccio (se vi piace l’inglese usate l’hard top) in tela a trama fitta, ha destato non poca curiosità e così una foto è giunta sul mio telefonino e ho rassicurato che non ci sono nè conflitti , ne film e nè raduni in corso. Ci mancherebbe. L’auto, una CJ3M, fabbricata dalla ispanica Viasa su licenza Jeep, e dotata di un motore 1760 Perkins a gasolio, appartiene dal 1981 al concittadino Francesco Ambrico, noto per il suo impegno -a proprie spese- nella ricerca storica dei fatti del 21 settembre 1943 con la pubblicazione del lavoro “War crimes at Matera”, sulla presenza di un contingente polacco nell’immediato dopoguerra che hanno portato al conferimento di una onorificenza insieme al papà Mario da parte del governo Polacco. E poi l’impegno con la Fondazione ”Elisa Springer”, che porta il nome della scrittrice austriaca di origine ebraiche nonchè cittadina onoraria di Matera. E quell’auto è un po’ l’emblema della libertà e di una mobilità spartana, quattro posti, con marce standard e l’embragado o inserimento della motricità totale. Niente elettronica e comfort da immaginare tra fossi, dossi e pozzanghere e con una tanica di benzina a portata di mano, per non finire in panne. L’auto in quasi 40 anni (li compie l’anno prossimo) ha percorso poco più di 110.000 mila chilometri e i viaggi più lunghi, a velocità di crociera o quasi, li ha compiuti a Taormina e a Loreto dove opera una fabbrica che produce hard top su misura. Ma ha compiuto anche tour -negli anni Ottanta- sotto il sole e capelli al vento lungo i tornanti del Materano, tra le vetture “ufficiali” della cooperativa ”Amici dei Sassi- Turismo e Tradizioni”. Non è escluso che possa far capolino per le celebrazioni del 21 settembre 1943 o capitare in un raduno di veicoli militari, quale gemellaggio ideale tra le Jeep prodotte in Europa e quello dello zio Sam giunte sulle sponde Europee e quelle di ispirazione ”Suv” (tutt’altro pianeta) prodotte a Melfi.

Sei anni fa eravamo al castello Tramontano quando una colonna di appassionati polacchi giunse a Matera con jeep e camion della seconda guerra mondiale ed equipaggi in divisa d’epoca. Passarono anche per via del Corso e da un bar, come ricorda Francesco, venne una esclamazione che ricordava la guerra. Mai più. Ma un tour in Jeep senz’altro, con la bandiera a stelle e strisce e l’inno americano con quello italiano. E’ la nostra storia. Non dimentichiamolo.