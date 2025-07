“Esami e dubbi non finiscono mai” è il titolo di una stimolante digressione inviataci da Stefano Matera per la pubblicazione e che vi proponiamo a seguire: “Il detto non scholæ sed vitæ discimus recitava in origine l’esatto contrario per la penna di Seneca Non vitae sed scholae discimus.

Passiamo metà del nostro tempo ad apprendere nozioni e concetti, e l’altra metà a cercare di applicarli alla realtà, ma se siamo onesti non sempre ci riusciamo, e le nozioni rimangono brevi bagliori nel recinto temporale scolastico. Alcuni di noi no problem, avendola ormai sfangata, ne hanno avuto abbastanza di allenare il pensiero. Al più mettono a frutto qualche rimembranza come fiore all’occhiello nel vortice competitivo in cui siamo proiettati dopo la scuola, o anche prima. Alla maturità (fine anni 70) ebbi la peregrina idea di portare filosofia, per giunta in modalità autodidattica, dopo aver avuto tutto l’anno un professore vestito a lutto, unico caso di napoletano taciturno mai conosciuto nonché di filosofo cupamente abulico (ce l’ha mandato il Provveditorato, si lamentava il teatrale preside Zagaria).

Agli orali me la cavai passando, non so più per quale capriola dialettica, da Fichte, appreso librescamente, al compromesso storico su cui ero più ferrato.

Feci di necessità virtù, e gli esaminatori esterni apprezzarono questa duttilità. Negli anni 80 il tanto decantato pensiero positivo (come se non bastasse già il sedicente pragmatismo anglosassone da cui siamo da sempre incantati), associato ai vezzi del riflusso (in cui perfino un segaligno leader coi baffetti, di chiara discendenza stalinista, sciorinava un gaudente look liberal – un liberal con l’ascia di guerra, come si è rivelato col tempo), alla fin fine, per tanti passaggi successivi, e tante fiorite fantasy artistiche, ha finito per soffocare il pensiero sulla garrota delle buone intenzioni. Oggi non ci sforziamo di cogitare ma la mente continua ugualmente a vivacchiare in modalità don’t worry be happy; non estendiamo il range al di là delle necessità pratiche; non ci indignamo, tanto è fatica sprecata; cambiamo partito e schieramento (nessuna allusione ad un consiglio comunale di recente elezione) come cambiamo camicia d’estate. Nel seguito potrete, per tornare ai ricordi autobiografici, apprezzare le tossiche conseguenze dell’inamovibilita’ dei docenti. Dopo aver studiato Hegel, non so ancora oggi se le tappe della sua dialettica siano una chiave efficace di interpretazione della storia, o un gioco mentale, od entrambi.

Per quanto sia vero che la triade di tesi antitesi e sintesi offre un campo da gioco più dinamico del monolitismo prevalente nell’antichità, tanto da aver ispirato qualche ideuzza sovversiva niente male.

(Come unico beneficio, tali matti e disperatissimi studi in biblioteca mi donarono in seguito un’aurea di involontaria erudizione di fronte ai miei commilitoni nel Paese culla dell’idealismo filosofico – i suoi ottocenteschi esponenti erano infatti semisconosciuti, perché la filosofia nel dopoguerra in Germania non era materia obbligatoria, e perfino la storia era tenuta sulle generali, in quanto comprensibilmente fonte di imbarazzi). Altrettanto posso dire che, dopo aver fatto per i miei migliori anni politica attiva, se mi chiedete cos’è la politica (partitica), e a cosa giova all’umanità, rispondo elencando le calamità storicamente comprovate, ma in quanto ai benefici che apporta divento abulico come il mio professore.

Non andava meglio alla generazione precedente, se è vero che a Venditti era rimasto il tarlo di non sapere se Dante fosse “un fallito, un uomo libero o un servo di partito”. Anche il cantautore romano riporto’ quindi dai suoi anni liceali più dubbi che certezze formative. Ma almeno allora capitava che Nietzsche e Marx avevano qualcosa da dirsi, conversavano durante la ricreazione studiandosi a vicenda, e semmai qualche sparuta molotov la lanciavano fuori dalla scuola. Al giorno d’oggi manca poco che il riarmo faccia ingresso nei piani di studio, e tra un po’ i discenti usino le conoscenze di fisica, come tanti Oppenheimer, per congegnare droni domestici ed annichilirsi con i coetanei di paesi presunti nemici: si vis bellum para bellum. Tutti questi dubbi sono di impronta nichilista? Non necessariamente.

Dal vuoto (nichilista) si crea il pieno (costruttivista), e viceversa – forse che sia questa nella sua spiazzante semplicità una più realistica dialettica? La morale deve essere saldamente ancorata alle radici dell’essere – senza di essa la vita non è salvaguardata.

Il pensiero, invece, deve essere libero di scorazzare per le praterie che ancora gli concede il libero arbitrio.

Esattamente il contrario di ciò che accade in questa epoca apaticamente decadente, che per rigenerarsi sembra richiedere tossiche dosi di fuochi di artificio.”