“Es lo mismo?” Quando dire NO diventa necessario!

Il 16 febbraio è stato pubblicato “Es lo mismo?“, il nuovo lavoro di Angel Luis Galzerano, un’opera che interroga il presente e chiama il lettore a una presa di posizione. Un titolo che è già domanda e dichiarazione d’intenti, capace di attraversare storie, epoche e coscienze con uno sguardo libero e lucido. “”Es lo mismo?” (Davvero è lo stesso?) -si legge in una nota- è un insieme di storie personali dell’autore, di personaggi contemporanei e non, che hanno saputo mantenere integra la propria identità, che hanno lottato per le proprie idee, rispondendo con il loro agire che NO es lo mismo. Nel mondo attuale, soffocato, manipolato, oppresso dal materialismo e l’individualismo, questi racconti sono un incoraggiamento a lasciare aperte le porte al sogno, all’immaginazione e all’utopia. Laddove prevale la distrazione di massa e il contenitore è più importante del contenuto, questi esempi, concreti e reali, ci ricordano che è importante far sentire la voce del nostro pensiero, nonostante questo grigio e assordante silenzio. “Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia”. (Proverbio)”

Angel Luis Galzerano nasce a Montevideo, in Uruguay, e vive da anni in Franciacorta, in provincia di Brescia, dove svolge la sua attività di chitarrista, cantautore, compositore e insegnante di chitarra. Artista dalla forte vocazione interculturale, ha fatto della contaminazione il tratto distintivo del proprio linguaggio espressivo, partendo dalla musica d’autore latino-americana, ha progressivamente intrecciato tradizioni e sonorità diverse fino ad approdare alla world music. Dagli anni Novanta a oggi ha dato vita a numerosi progetti musicali, tra cui “Angel Galzerano Quartet”, “Canto Libre”, “Pangea”, “Angel Galzerano Trio”, pubblicando diverse raccolte di brani originali. Parallelamente ha composto colonne sonore per opere teatrali e documentari Rai. Tra i lavori discografici più recenti si segnalano “Viaggio imperfetto” (2020) ed “Essenza” (2024). Accanto alla musica, Galzerano porta avanti un’intensa attività didattica nell’ambito scolastico, dove realizza progetti interculturali e concerti didattici, utilizzando la musica come strumento di dialogo tra culture e generazioni. È anche autore di narrativa. Nel 2010 pubblica “Di qui e d’altrove”, raccolta di scritti dedicati alle storie degli emigranti italiani in Sud America, presentata all’Università La Sapienza di Roma e in numerose città italiane come spettacolo letterario-musicale. Per Gilgamesh Edizioni ha poi pubblicato “Cronache sentimentali di un italiano a metà” (2014), “Storie lunghe una canzone” (2016), “Naufraghi” (2019), “Isole comprese” (2023) e “Es lo mismo?” (Davvero è lo stesso?) (2026): racconti spesso autobiografici, che attraversano mondi, identità e culture diverse, presentati anche in contesti culturali come il MUDEC di Milano, nello Spazio delle Culture. La sua produzione artistica confluisce inoltre in progetti performativi che uniscono musica e parola, come il Book-Concert, concerto letterario in cui l’autore intreccia letture e accompagnamento musicale, e Alma Latina, concerto per voce e strumenti (chitarra, charango, ukulele) che conduce il pubblico in un viaggio musicale attraverso i paesi dell’America Latina, dall’Argentina al Messico, arricchito da brevi narrazioni introduttive. In queste forme ibride Galzerano racconta la sua terra, i viaggi, gli incontri, i personaggi e i luoghi lontani in cui la realtà tende al sogno, tra memoria, avventura, musica ed eroi quotidiani.”