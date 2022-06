Ergghio’. La festa della Bruna non si cambia !

“Un popolo senza tradizioni è come un albero senza radici:prima o poi si muore”. Sono di stretta attualità le affermazioni dell’associazione ”Ergghio”, che sta portando una lodevole azione di sensibilizzazione sulla Festa del 2 Luglio nelle scuole. E il riferimento al divieto, per motivi di sicurezza, di vietare a una rappresentanza di cavalieri di scortare il Carro trionfale fino all’assalto in piazza Vittorio Veneto è un ‘taglio” alla tradizione. Un pezzo alla volta e nel silenzio discrezionale la Festa del 2 Luglio sarebbe altro. Lunedì la presentazione del programma. Cambierà qualcosa? Attendiamo miracoli dell’ultima ora. E squilli di tromba..

LA NOTA DI ERGGHIO’

L’associazione culturale Ergghiò esprime piena solidarietà ai cavalieri di Maria Santissima della Bruna. È inaccettabile la scelta di cambiare una tradizione plurisecolare utilizzando il falso pretesto della “sicurezza”, eliminando dalla storia la figura più caratteristica del 2 Luglio. Ricordiamo a “lor signori” che la cavalcata nasce come finta militaresca deputata a scortare il carro fino alla sua rottura. A tal proposito l’associazione Ergghió si dichiara disponibile li dove sarà necessario a cancellare tutti gli eventi inerenti la festa della Bruna ritenendo inutile andare nelle scuole e spiegare ai ragazzi una tradizione che puntualmente viene “aggredita” da decisioni scellerate prive di ogni fondamento.

Un popolo senza tradizioni è come un albero senza radici: prima o poi muore. Matera capitale senza cultura.