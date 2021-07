Muli (a cominciare da Martino e Bellino) in festa…Un po’ di pazienza e li potremo ammirare insieme ad altri cimeli, segni e testimonianze della Festa della Bruna. Si tratta dei finimenti dei muli che per anni hanno tirato il carro trionfale. Finiti fuori regione e una parte recuperati. Nunzio Gabriele Chiancone, capatost come i muli, insieme ai suoi di ‘Ergghiò” ha fatto il miracolo. Altro che cortometraggio. La sorpresa l’hanno lanciata sulla loro pagina sociale . Eccone uno stralcio:

“Salve ragazzi. Abbiamo fatto sempre qualcosa per la festa. Purtroppo quest’anno la Festa non si terrà. Ci spiace più dell’anno scorso. Non si può. Non abbiamo trovato la grinta per fare un cortometraggio. E abbiamo capito che potevamo fare di più…” E così Nunzio ha scoperchiato il tendone et voilà. ” Recuperati solo quattro… ha detto il leader di Erghiò. Sono i finimenti che hanno tirato il carro per una infinità di anni e questi potrete vederli dal vivo”. Finimenti nobiliari… regali come il portamento della nostra santa Patrona, la madonnna della Bruna sul suo carro trionfale.