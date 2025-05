Erasmus+? Istituto Loperfido-Olivetti “motore” dell’Europa

E il termine ‘’motore’’ coniugato con mobilità, in vari Paesi dell’Unione, sono il perno di un programma a tutto tondo che ‘’muove’’ consensi, collaborazioni e percorsi per consolidare rapporti tra realtà che devono avere proprio nei giovani un presente da consolidare e un futuro sul quale investire. Il bilancio fin qui tracciato è davvero interessante, con presenze e scambi intensi per qualità e quantità. A Matera, nell’Istituto di via Aldo Moro, a pochi metri da quell’incrocio che è (coincidenze?) tra via Aldo Moro e via delle Nazioni Unite, non stanno a cullarsi sugli allori. E con la preside (è la definizione giusta, la scuola non è un’azienda) Antonella Salerno e il Team Erasmus già lavorano alla campagna di autunno. Pronti a partire…



COMUNICATO STAMPA

Il Loperfido-Olivetti “vola” in Europa con “Erasmus+”

L’Istituto ITCG Loperfido-Olivetti di Matera, anche quest’anno, si conferma punto di riferimento per l’internazionalizzazione scolastica in Basilicata, grazie al Programma Erasmus+ e all’accreditamento 2021-1-IT02-KA120-SCH-000047265. E questo nel solco di un modello di scuola aperta, dinamica e internazionale.

Un progetto ambizioso che valorizza lo scambio culturale, la crescita professionale e la formazione europea, coinvolgendo studenti, docenti e personale scolastico in esperienze di alto valore formativo. Il percorso Erasmus ha puntato su formazione di un solido team di europrogettazione; consolidamento di uno staff motivato e orientato all’internazionalizzazione; potenziamento delle competenze progettuali e linguistiche; promozione dell’apertura culturale della comunità scolastica; sviluppo di una cittadinanza europea consapevole e inclusiva.

Gli studenti sono stati protagonisti in Germania, Francia e Spagna. L’Istituto ha realizzato due mobilità di gruppo in Germania e in Francia. Durante queste esperienze di una settimana, due docenti hanno anche partecipato ad attività di job shadowing, confrontandosi con colleghi stranieri su approcci didattici e metodologie innovative. Altre mobilità, di tipo individuale, hanno coinvolto due studentesse della classe 3A Relazioni Internazionali per il Marketing, in mobilità di breve durata presso il Lycée B. Franklin di Auray (Francia); due studentesse della classe 3B dello stesso indirizzo, in mobilità di lunga durata presso l’IES Gilabert de Centelles di Nules (Spagna).

Esperienze arricchite dalla calorosa accoglienza delle famiglie ospitanti e dall’integrazione nelle scuole partner.

La dimensione internazionale dell’Istituto si è rafforzata anche attraverso scambi e accoglienze, con la visita di diverse delegazioni europee: a settembre, la dirigente scolastica e una docente di inglese dell’Escola Secundária di Felgueiras (Portogallo) hanno accompagnato sei studenti portoghesi in mobilità di 4 settimane; a ottobre, l’Istituto ha ospitato otto studenti, tre docenti e la responsabile Erasmus del Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” di Alexandria (Romania), per uno scambio sul sistema scolastico italiano e i valori dell’Unione Europea; da Kalajoki (Finlandia) sono arrivate Marjo Leiviskä, vicepreside e docente di lingua finlandese, e Marja Saksholm del liceo Kalajoen Lukio, confermando una collaborazione Erasmus+ duratura; a febbraio, la Sande High School della Norvegia ha effettuato una visita preparatoria con le docenti Ingunn, Elvira e Kjersrti, per costruire nuove sinergie formative; a maggio, Axel e Solal, due studenti del Lycée B. Franklin di Auray, hanno vissuto una mobilità individuale breve neel nostro Istituto, partecipando attivamente alla vita scolastica. Sempre a maggio, la scuola ha accolto la dirigente Karin Magnusson e la docente di inglese Susanne Nostell dell’Ängelholms Gymnasieskola di Ängelholm (Svezia), nell’ambito di una visita preparatoria Erasmus che getta le basi per nuove collaborazioni educative e interculturali. L’incontro ha rappresentato anche un’occasione preziosa per confrontarsi su temi di grande attualità come l’educazione ambientale, la sostenibilità e lo sviluppo di pratiche scolastiche eco-friendly, obiettivi condivisi da entrambe le istituzioni nell’ottica di una scuola sempre più attenta alle sfide globali e al benessere del pianeta. Un grande valore aggiunto è stato infine dato dalla presenza per oltre quattro mesi di Ahmet Bengihan Okuyucu, educator in training dell’Università di Amasya (Turchia), che ha collaborato con i docenti di inglese dell’ITCG come conversatore madrelingua, arricchendo l’offerta formativa linguistica dell’Istituto.



L’estate e l’autunno si preannunciano altrettanto intensi: prenderanno avvio nuove mobilità per alunni e personale, corsi strutturati all’estero e progetti che coinvolgeranno anche le famiglie, sempre più entusiaste e partecipi. Parallelamente, prosegue la partecipazione dell’Istituto al Consorzio Erasmus KA120 EDU.PRIS.BAS, coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Un’iniziativa che ha già visto in mobilità quattro membri dello staff scolastico, tra cui un’assistente amministrativo attualmente in Portogallo. L’ITCG Loperfido-Olivetti si conferma così un laboratorio di crescita e innovazione, capace di costruire una scuola moderna, dinamica e sempre più connessa con il contesto internazionale. Queste iniziative rafforzano il ruolo dell’istituto come presidio culturale e formativo di eccellenza, in grado di offrire alla città di Matera e all’intera provincia un’opportunità concreta di apertura internazionale, crescita educativa e innovazione didattica, valorizzando i talenti di un territorio ricco di potenzialità e con uno sguardo sempre più orientato all’Europa. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica prof.ssa Antonella Salerno, che con visione e determinazione sostiene l’internazionalizzazione dell’Istituto, e all’instancabile Team Erasmus, guidato dalla prof.ssa Teresa Paolicelli, affiancata dalle preziose collaboratrici Marilena Cuccarese e Lorena Trevisan. Insieme, stanno costruendo il futuro europeo dei nostri studenti con passione, competenza e spirito di collaborazione.

Matera, 29 maggio 2025

ufficiostampa@loperfido-olivetti.edu.it