Era una sera di maggio… Sperona auto Polizia. Materano 32enne venne arrestato

L’episodio è di 20 giorni fa e la comunicazione, per prassi amministrativa, dopo le arcinote strette ministeriali, è arrivata oggi…Peccato, visto l’impegno che le forze dell’Ordine in questo caso la Polizia di Stato ci mette per operare con tempestività a tutela della legalità e dell’Ordine pubblico. Ma stiamo all’argomento che portò, il 21 maggio al ferimento di tre poliziotti, a seguito dello speronamento di due auto delle Squadra Volante della Polizia di Stato di Matera. Autore dell’episodio di cronaca un uomo di 32 anni di Matera, che non si era fermato all’Alt! Inevitabile l’inseguimento, come accade nella realtà… gli speronamenti, la fuga nella notte sperando di averla fatta franca. Ma non aveva fatto i conti con la determinazione e la capacità investigativa della Polizia di Stato della Questura di Matera con l’arresto per arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. Era na sera e maggio, come ripete una note canzone (d’amore) napoletana del 1937, scritta dalla coppia Pisano-Cioffi e portata al successo nel dopoguerra da Sergio Bruni e Roberto Murolo. Ma era un’altra Italia.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera: scappa all’alt della Polizia e sperona due Volanti. Tre agenti feriti. Rintracciato 32enne materano ed arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 32enne materano, per i reati ipotizzati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella nottata del 21 maggio scorso, un’auto sospetta, di grossa cilindrata, in transito sulla S.S. 99, richiamava l’attenzione degli agenti delle Volanti che, al fine di identificarne gli occupanti, intimava l’alt.

Il conducente dell’auto, invece di accostare, al fine di far perdere le proprie tracce, si immetteva sulla vicina S.S. 7, dove veniva nuovamente intercettato da un’altra Volante, che aveva ricevuto la segnalazione via radio.

Ne scaturiva un inseguimento che interessava diversi Comuni della provincia e si concludeva in località Metaponto, dove, anche grazie al supporto fornito da una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Policoro, allertata dalla Centrale Operativa della Questura, l’auto in fuga veniva fermata.

Ancora una volta, per sottrarsi al controllo, il fuggiasco speronava una delle due auto che lo avevano bloccato e riusciva nuovamente a scappare; gli urti causati dallo speronamento provocavano altresì contusioni a tre poliziotti, che facevano ricorso alle cure del Pronto Soccorso.

Dopo una notte di serrate ricerche, gli agenti che, nel frattempo, attraverso il numero di targa, avevano identificato il fuggitivo, rintracciavano dapprima l’autovettura in questione, abbandonata in un’area rurale, e, successivamente, il conducente che, all’alba, stava facendo rientro nell’abitazione di residenza.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale