Era ora…Venga a prendere un caffè al Madonna delle Grazie

E non solo caffè e prodotti di consumazione da bar, ma anche generi non alimentari che possono servire a degenti, personale sanitario o visitatori dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che per due anni buoni hanno dovuto ‘’arrangiarsi’’ con le asettiche macchinette distributrici di bevande o provvedere per altri beni di necessità in negozi o supermercati fuori dall’area ospedaliera. Finalmente, ne avevamo dato una anticipazione in altro servizio, la Asm ha espletato la gara e affidato a una società di settore -come riporta il comunicato stampa- la gestione del servizio per cinque anni, prorogabili per altri quattro. Ma occorrerà attendere la fine di giugno 2024 per gustare il primo caffè, comprare un panino, una rivista e quanto può essere utile per le necessità più impellenti, o una scatola di cioccolatini per un lieto evento. Il bar dalle nostre parti è anche un momento di socialità, di pausa, e negli ospedali ha un valore un comprensibile valore in più che degenti, personale e visitatori apprezzano. Anche dopo due anni di attesa…



COMUNICATO STAMPA

ASM, UN ALTRO SERVIZIO GARANTITO AL “MADONNA DELLE GRAZIE”: AFFIDATA LA GARA PER IL BAR

Dopo circa due anni è stata affidata la gestione del bar nell’Ospedale “Madonna delle Grazie” della Città dei Sassi.

A stabilirlo la determina n. 922 del 17 aprile che specifica l’affidamento all’impresa Ristoservice SRLs, per la durata di cinque anni, con annessa vendita di generi appartenenti al settore non alimentare ed eventuale rivendita di giornali e riviste.

L’Azienda rende noto che l’affidamento potrà essere esteso sino ad ulteriori quattro anni in concessione.

Il servizio si era interrotto a luglio 2022 durante la precedente gestione aziendale. Dunque, oggi, il Commissario Straordinario dell’ASM esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, dal momento che, sin dall’insediamento in ASM, si è preoccupato anche di garantire un servizio base agli utenti e a tutto il personale sanitario e non.

L’avvio della nuova gestione del bar è previsto entro la fine del mese di giugno, a conclusione dei lavori di ristrutturazione.