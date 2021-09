…e si utilizzino per ripristinare almeno un tratto di pista ciclabile a contrada Pantano, dove sono stati rimossi per Matera 2019,e mai ripristinata nonostante il cessato bisogno. Vito Bubbico, in proposito, ha scritto, segnalato e chiesto -in numerosi servizi-che aldilà di annunci, sopralluoghi e post che lasciano il tempo che trovano, si passi ai fatti. Ma finora non si è visto assolutamente nulla.



Un passo indietro e le foto del consigliere comunale Augusto Toto (Fdi), che ostenta un sorriso liberatorio, per un cantiere (e non è il solo in città) rimasto a metà o mai iniziato, per vari motivi ( responsabilità e irresponsabilità, fate voi) e finalmente liberato dai cordoli che delimitavano un passaggio pedonale. Un ‘percorso’ ormai inutile, che ha evidenziato la situazione paradossale di trattamento riservato a residenti, operatori economici, rispetto all’asse via Don Minzoni- via Persio, impropriamente ribattezzato ”boulevard”. Acqua passata in attesa che quella zona del centro riceva la giusta attenzione.