Era ora. Ripreso cantiere su versante piazza Matteotti

Due mezzi movimento terra, alcune strutture in cemento da collocare, uno strumento di rilevazione sono state le presenze che hanno caratterizzato la ripresa del cantiere del parco intergenerazionale sul versante di Piazza Matteotti, fermo da alcuni mesi, sul quale siamo intervenuti in altre occasioni anche su sollecitazioni dei cittadini. Ed è stato un confronto tra il neoassessore ai lavori pubblici, Giuseppe Falcone, con il sindaco Domenico Bernardi con l’impresa esecutrice dei lavori a ”sollecitare” una maggiore attenzione anche su quel versante della piazza, prossimo a via Rosselli, dove restano da completare alcuni servizi, realizzazione e pavimentazione di una bretella di collegamento con via Roma e la sistemazione della rotatoria.

” Gradualmente -ha detto l’assessore Falcone- l’impresa rafforzerà gli organici anche su quel versante della piazza. E su questo c’è stata piena disponibilità, visto anche il procedere dei lavori più avanti dove si stanno realizzando i garages interrati”. Serve un’accelerata, anche perchè con l’avvio dell’anno scolastico il traffico è destinato ad aumentare.

IL CANTIERE SUL VERSANTE DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE