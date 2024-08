Era ora. Ha riaperto il bar dell’Ospedale Madonna delle Grazie

Due anni e passa, dal 18 luglio 2022, è il tempo trascorso per rivedere una funzione e un servizio attesi da degenti, operatori sanitari, amministrativi e altre utenze, che hanno dovuto ripiegare sulle ”fredde” macchinette distributrici di caffè e bevande ”h24” in funzione ai piani. Finalmente, dopo interrogazioni, petizioni, polemiche e l’espletamento di una gara di appalto, con un nuovo gestore e nuovo personale rispetto al passato, si è tornati a rivedere e a sorseggiare un caffè, ad addentare un panino e in prospettiva gustare anche piatti caldi. Era ora.Un segnale positivo. Per gli altri, quelli attesi dai cittadini, occorrono risorse, investimenti e autonomia decisionale, fattori finora mancati, a causa di un sistema regionale di gestione che ha alimentato la migrazione sanitaria. Si riparta da qui, se in concreto si vuole dare una svolta alla sanità locale, mettendo da parte l’evanescenza di annunci e programmi sul contenimento dei tempi delle liste di attesa.



LA NOTA DELLA ASM

RIAPRE IL BAR DELL’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA

Ha riaperto oggi il bar dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera, completamente rinnovato sia nella distribuzione degli spazi interni che nell’arredamento e nell’impiantistica, con locali che sono stati dotati di aria condizionata e tavolini per le consumazioni. Il bar sarà gestito dalla società Ristoservice che si è aggiudicata la gara, ad aprile scorso, con un contratto che prevede una gestione di 5 anni, rinnovabile per altri 4.

Il bar è stato inaugurato alla presenza del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, dei rappresentanti istituzionali, con la benedizione di frate Marco Mascolo, vice cappellano dell’ospedale Madonna delle Grazie.



“Dopo due anni dalla chiusura – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- abbiamo finalmente riaperto questo servizio per gli utenti e il personale sanitario in un presidio ospedaliero dove, ogni giorno, affluiscono migliaia di persone. In più offriamo ai cittadini non solo una caffetteria e un punto ristoro di qualità, ma anche uno spazio di aggregazione sociale, soprattutto per i degenti”.

“La riapertura del servizio bar caffetteria – ha detto Nicola Morea, presidente della commissione regionale Sanità e Sociale- è un punto importante nel percorso di rinascita e di crescita dell’ospedale. È un segnale importante per l’aggregazione del personale e per dare risposte ai cittadini che fruiscono dell’ospedale”.

Il bar sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19,30 e la domenica dalle 7 alle 14.00

“Oltre al servizio bar e caffetteria – afferma Vito Tafuni, titolare della Ristoservice- offriremo anche la ristorazione con panini, rosticceria, insalate e piatti freddi. Da settembre aggiungeremo anche i piatti caldi per completare l’offerta gastronomica e dare un servizio di livello”.



Matera, 6 agosto 2024

LA NOTA DEL FIALS

Riapre il bar dell’Ospedale di Matera, Fials Matera: una nostra storica vittoria

Dopo una lunga e intensa battaglia la Segreteria Fials Matera accoglie con grande entusiasmo la riapertura del bar all’interno dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno costante del Commissario Straordinario Maurizio Friolo, che ha accolto con favore l’istanza presentata dal sindacato.

Finalmente i cittadini e gli operatori sanitari potranno nuovamente usufruire di questo importante servizio.

La chiusura aveva suscitato molte proteste da parte dei cittadini e degli operatori sanitari, che considerano questo servizio essenziale.

Si ricorda che Fials Matera, sindacato maggiormente rappresentativo nell’Azienda Sanitaria Materana con oltre 500 tesserati, ha raccolto oltre 3000 firme attraverso una petizione popolare, dimostrando così il forte interesse della comunità.

Questo risultato rappresenta una vittoria per il bene comune e segna un importante punto di svolta, aprendo la strada a nuove riaperture e miglioramenti dei servizi offerti all’interno della struttura ospedaliera.



Questo straordinario supporto ha evidenziato l’urgenza della riapertura e ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa.

Gianni Sciannarella, segretario provinciale Fials Matera, ha dichiarato: “La riapertura del bar è una vittoria per il bene comune e un segnale positivo per il futuro dei servizi ospedalieri. Questo traguardo ci incoraggia a continuare il nostro impegno per garantire che l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera offra sempre i migliori servizi possibili ai cittadini e agli operatori sanitari. Questo risultato segna un punto di svolta significativo, aprendo la strada a ulteriori riaperture e miglioramenti dei servizi all’interno della struttura ospedaliera. Fials Matera continuerà a lavorare instancabilmente per il benessere della comunità, promuovendo iniziative che rispondano alle esigenze di tutti coloro che fanno affidamento sull’ospedale”.