Era ora…arrivate le piante in piazza Marconi

Riaperto un cantiere che, dopo le opere edili e dei servizi, attendeva l’arrivo delle piante per dare una identità al progetto di rigenerazione urbana, messo a punto dall’Amministrazione comunale, per piazza Marconi al rione Piccianello.



E l’immagine cambia, in attesa che le piante- di diversa tipologia- nei mesi a venire diano ombra e ossigeno. Attesa anche per l’arredo,a cominciare dalle panche con spalliera, utilizzando le vecchie sedute in marmo. I tempi di apertura di quello spazio verde dovrebbero essere brevi, visto il 23 giugno il quartiere di Piccianello sarà meta di visitatori per ammirare il carro di cartapesta- nella piazzetta omonima- al quale sta lavorando l’artista Francesca Cascione.



Ricordiamo che gli spazi esterni alla piazzetta del carro trionfale, che ospita l’omonima ”fabbrica” completata nei mesi scorsi, sono interessati da alcuni giorni da interventi di riqualificazione e di ”sistemazione idraulica” nel tratto che va dall’incrocio di via Cererie (ex pastificio Padula-Barilla) a recinto Marconi. Cantiere che dovrà essere chiuso per l’inaugurazione del carro trionfale. Il quartiere è interessato anche da un terzo cantiere, quello del Parco del Campo, che riguarda lo stadio ” XXI Settembre 1943-Franco Salerno”. Dopo l’abbattimento della curva nord e della tribuna, avvenuto nelle scorse settimane, si attende la ripresa dei lavori previsti dal progetto e in vista del prossimo campionato di calcio.