Era ai domiciliari ma spacciava cocaina. Arrestato

Nemmeno in una situazione restrittiva , come gli arresti domiciliari, ha desistito dallo spacciare sostanze stupefacenti e così per un uomo di 50 anni si sono aperte le porte del carcere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Matera, che ha tenuto d’occhio il viavai di giovani che frequentavano la sua abitazione.



Matera, spacciava cocaina sebbene in detenzione domiciliare, 50enne arrestato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto e condotto in carcere un 50enne materano, già sottoposto alla pena della detenzione domiciliare con scadenza a maggio 2027.

Il provvedimento è stato adottato dopo che gli agenti della Squadra Mobile, nelle scorse settimane, a seguito di mirati servizi di appostamento, hanno rilevato la presenza di numerosi tossicodipendenti nei pressi dell’abitazione del soggetto. Inoltre, in una specifica circostanza, veniva fermato un soggetto trovato in possesso di cocaina appena acquistata ed uscito proprio dall’abitazione ove il pusher era ristretto ai domiciliari.

Pertanto, gli operatori hanno segnalato l’uomo all’Autorità giudiziaria per spaccio di cocaina durante la detenzione domiciliare e di seguito lo hanno arrestato e condotto in carcere.