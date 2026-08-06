Era ai domiciliari…ma minaccia vicini. Carabinieri Policoro arrestano 49enne

Avrebbe dovuto starsene tranquillo, in casa, vista la sua condizione di detenzione ai domiciliari ma è andato oltre minacciando, insultando e molestano i vicini di casa che hanno subito segnalato la cosa alla Compagnia Carabinieri di Policoro, preoccupati l’evolversi della vicenda. E così l’Arma della locale stazione e della Compagnia jonica, dopo la revoca degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Matera, è intervenuta arrestando l’uomo, originario di Colobraro, con l’accusa di atti persecutori e calunnia. Tranquillità restituita ai cittadini in una estate caratterizzata da alte temperature, che dovrebbe consigliare a tutti- aldilà del caso specifico- di rispettare vita e quiete altrui.

IL COMUNICATO

VIOLAZIONE DEI DOMICILIARI, STALKING E CALUNNIA AI DANNI DEI VICINI: ARRESTATO UN 49ENNE

Matera — I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno arrestato un uomo di 49 anni, originario di Colobraro, con l’accusa di atti persecutori (stalking) e calunnia nei confronti dei propri vicini di casa.

L’uomo si trovava già sottoposto alla detenzione domiciliare ma, ignorando le restrizioni imposte dalla misura, ha continuato a prendere di mira i vicini con minacce, insulti e molestie continue. Questo comportamento ha causato nelle vittime un grave e costante stato d’ansia, facendole temere per la propria incolumità. Esasperati dalla situazione, le parti offese hanno chiesto aiuto ai Carabinieri ed i militari della locale Stazione e della Compagnia di Policoro sono intervenuti tempestivamente, verificando la fondatezza delle denunce attraverso controlli mirati.

Di fronte all’evidenza dei fatti, l’Autorità Giudiziaria competente ha revocato la misura dei domiciliari disponendo il trasferimento nel carcere di Matera, provvedimento che è stato eseguito dagli stessi Carabinieri.