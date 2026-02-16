E’qui la festa? Carnevale in allegria al C.I.P di Serra Rifusa

Musica, balli, maschere modellate nei laboratori con le figure di carte da gioco, pizze, maschere da cuochi, indiani, operatori sanitari e altro ancora, che hanno scatenato la fantasia di ospiti e operatori del Centro integrato polivalente della Asm di Matera al rione Serra Rifusa, per un carnevale partecipato e all’insegna dell’allegria. Una festa in famiglia, come è nella storia consolidata di quella struttura, che è un laboratorio di esperienze e di impegno nell’affrontare le diverse problematiche del disagio e nell’offrire momenti di partecipazione come abbiamo visto fare con la ”pentolaccia” di carnevale https://giornalemio.it/eventi/e-lunedi-16-al-cip-di-serra-rifusa-la-pentolaccia/. La cara pentolaccia in terracotta della civiltà contadina, in questo caso in cartapesta, colma di coriandoli e caramelle, che in tanti si sono alternati – e con occhi bendati- a tentare di colpire con una mazza di scopa. Ci hanno provato in tanti, tra la suspence degli ”spostamenti” lungo il filo e le incitazioni del pubblico a spostarsi a dritta e a manca…Ma alla fine risultato raggiunto. Contenti tutti e auguri di buon compleanno a una signora, con tanto di sottofondo musicale. Conclusione scontata con un buffet a base di panini, focacce e delle immancabili chiacchiere di carnevale… Buone pratiche che non si dimenticano per un evento ben riuscito, con la partecipazione di tutti.

