Eppure ogni tanto qualcuno ritorna al Sud…..ad Accettura, per esempio.

Il saldo tra chi parte e chi resta al Sud è implacabilmente negativo. Sempre più gente che va, sempre di meno quelli che restano. Ma, incredibile però vero, c’è anche qualcuno che ritorna….. Certo al momento si tratta di mosche bianche. Ma ce ne sono …. A raccontarci un ritorno in terra lucana, anzi in area interna lucana, ovvero il Sud del Sud è l’ANSA che riporta la storia di una informatica ritornata, convintamente, nella sua comunità di nascita, anche grazie alla possibilità di poter lavorare in smart working. Trattasi di “Valentina Cortese, classe 1996, di Accettura (Matera), programmatrice di software, partita a nove anni per studiare in convitto tra Arezzo e Perugia, ha scelto di tornare nel paese d’origine.” E dichiara di essere rientrata “Non per nostalgia”, ma per la “qualità della vita“. Ma anche per trovare un equilibrio identitario essendosi sentita nel tempo “Troppo lucana per il Nord, troppo del Nord quando tornava al Sud“. Ammette che “Senza lo smart working probabilmente non sarei mai tornata. Mi ha dato la libertà di scegliere dove vivere“. Per Valentina Cortese il ritorno ad Accettura non è stata una rinuncia. Ma la riconquista di una modalità di vivere la vita meno frenetica e più equilibrata. Insomma, una riconquista di tempo e qualità della vita. “La mia giornata – spiega – finisce davvero quando smetto di lavorare. Posso fare una passeggiata, andare nel bosco, vivere il paese con calma. Qui non percepisci continuamente quella corsa tipica delle città. Vedi persone che si fermano a parlare, che vivono il tempo in modo più umano“. La visione della “lentezza” del paese non come un “limite” ma come un “valore“. Ne viene fuori un incoraggiante esempio per chi continua a restare ma anche una speranza per chi è in procinto di andare via circa la possibilità di un futuro rientro. Ma soprattutto dovrebbe essere da stimolo per chi è chiamato a creare le condizioni per incoraggiare una inversione di tendenza per quel fiume che continua ad andare in direzione ostinata e contraria, a non perdere tempo in chiacchiere. QUI IL LINK ALL’ARTICOLO DELL’ANSA.

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