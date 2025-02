Eppur qualche sorella d’Italia si dimette…

Non ci sono solo quelle bullonate alle poltrone come la ministra del lusso e tacco 12 Santanchè, nel partito della presidente Meloni. Con una velocità encomiabile le cronache ci parlano della capogruppo al consiglio comunale di Treviglio, nel bergamasco, Silvia Colombo che si è dimessa per le polemiche scatenatesi dopo aver sostenuto che le colleghe consigliere incinte avrebbero fatto meglio a dimettersi invece di reclamare un collegamento da casa per partecipare alle sedute consiliari. La polemica nasce durante il Consiglio comunale di ieri sera a Treviglio (secondo comune della provincia di Bergamo per numero di abitanti) quando la maggioranza di centrodestra boccia una mozione con cui il Pd chiedeva la possibilità di partecipare da remoto al Consiglio comunale per donne in gravidanza a rischio e neogenitori. A scatenarla, è la capogruppo dem Matilde Tura, che riporta sui social le frasi della consigliera di FdI: “Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione – ha detto l’esponente di FdI -. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi”. Le dimissioni della Colombo arrivano in polemica anche con il suo partito arrivano via social e sulla sua pagina scrive: “IO NON CI STO in un partito che ha affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza e senza approfondire il discorso. Per questo motivo ritengo opportuno dimettermi da capogruppo di Fratelli d’Italia.

IO NON CI STO a fare politica in questo modo. Per me fare politica significa mettersi al servizio della comunità con responsabilità e visione, trasformando idee in azioni per costruire un futuro migliore per tutti. Non può essere un bieco gioco di potere, fatto di attacchi personali, opportunismi e promesse vuote. Questo non lo condivido e non riesco a sopportarlo. Per questo motivo ho deciso di dimettermi anche dal consiglio comunale e tornare così a lavorare e a fare la mamma.” La provincia risponde….a Roma fischiettano…………..Santanchè, Delmastro…..

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.