Entusiasmo per i “supereroi” della “partita mai vista” all’IC Pascoli di Matera

E’ stato un successo la manifestazione svoltasi in mattinata all’IC Pascoli di Matera dedicata alla sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell’inclusione che, nell’occasione, sono stati declinati nel campetto da basket con un coinvolgimento totale delle scolaresche (due anche dell’Istituto Isabella Morra) intorno all’evento centrale di “Una partita mai vista” giocata da calciatori non vedenti dell’associazione ASD U.I.C. di Bari. “Oggi è la prima volta che noi in una scuola della Basilicata organizziamo una partita di uno sport che dovrebbe essere molto noto…ma che solo ultimamente si comincia a dare spazio anche in TV” ha detto Giuseppe Catarinella, presidente dell’associazione calcistica e capitano della squadra, che dopo aver spiegato la dinamica della partita e ringraziato per l’occasione offerta, ha donato i gagliardetti del sodalizio al Sindaco e ai due dirigenti scolastici. E’ con l’intonazione da parte di un coro di alunni del successo sanremese “Supereroi” (Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare/Solo restando l’uno accanto all’altro) che ha preso il via la manifestazione, a cui ha portato i saluti anche l’amministrazione comunale con il Sindaco Domenico Bennardi (“attraverso la scuola, lo sport e lo stare insieme si può dare un bel messaggio di inclusione”). “Siamo a noi a ringraziare voi per questa voglia di vivere la vita che dimostrate e per l’esempio che date ai nostri ragazzi” ha detto invece il dirigente dell’IC Pascoli Michele Ventrelli rivolto all’ospite a cui si è aggiunta la dirigente dell’Istituto Isabella Morra-Da Vinci (sede del Centro Territoriale di Supporto di Matera) Caterina Policaro che nel ringraziare anche lei Catarinella, ha sottolineato come “il lavoro sull’inclusione ci deve vedere tutti co-pratagonisti perche le barriere, le differenze e le diversità si abbattono se tutti insieme lavoriamo per far succedere una cosa straordinaria come questa partita per cui siamo tutti emozionati e coinvolti”. E’ dalla volontà di giocare al calcio di Emanuele Difonzo, oggi diciottenne, ma una volta alunno delle scuole medie pugliesi della Professoressa Debora Lopatriello che parte la genesi della manifestazione odierna. A testimoniarlo lui stesso, da componente della squadra in campo, che allora ha potuto iniziare a realizzare quel sogno grazie alla sensibilità della sua professoressa che prese contatto con la società ASD U.I.C. per l’appunto e che ora si dichiara “orgoglioso di dimostrare come anche noi non vedenti siamo in grado di giocare a calcio“.

Quindi, l’Inno di Mameli ed il calcio d’inizio dei dirigenti scolastici hanno dato l’avvio alla partita vera e propria a cui ha assistito anche il Presidente della Provincia Piero Marrese che ha parlato dell’importanza del coraggio di andare oltre i propri limiti. Unanimi i ringraziamenti e riconoscimenti alla professoressa Debora Lopatriello, che ha condotto la manifestazione e che, insieme ai colleghi del Dipartimento di sostegno, ha organizzato l’evento. Ad un gruppo di alunni è stato consentito di provare, bendati, la sensazione di calciare “al buio” in porta con il particolare pallone sonoro usato nella partita. E per tutti -sul campo e nella vita- la sempre valida esortazione di De Gregori “Nino non aver paura di tirare il calcio di rigore…” canzone anch’essa inserita opportunamente nella colonna sonora di questa bella giornata ed intonata da quattro ragazzi dell’istituto.

A seguire un video della prima parte della manifestazione pubblicato sulla pagina dell’IC Pascoli: