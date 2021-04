L’avviso per accedere alle risorse del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/fondo-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia/), istituito presso il Ministero dell’interno con la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 59 e seguenti, della legge n. 160 del 2019), è stato pubblicato dal governo lo scorso 23 marzo 2021 (http://famiglia.governo.it/media/2321/avviso-pubblico-asili-nido-e-centri-polifunzionali.pdf).

I comuni possono presentare i propri progetti dalle ore 10:00 del 24 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 15:00 del 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione “Edilizia scolastica” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/fondo-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia/come-accedere-al-finanziamento/).

L’avviso in questione consente ai comuni di accedere ai primi 700 milioni di euro del Fondo per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie.

Le risorse sono state ripartite con decreto (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/fondo-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia/atti/) del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, Giuseppe Conte, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia e dell’istruzione.

La priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie. A questi interventi sono destinate il 60 per cento delle risorse totali.

In particolare, il primo finanziamento di 700 milioni per il quinquennio dal 2021 al 2025, rispetto ai 2,5 miliardi previsti fino al 2034, prevede:

-€ 280 milioni per i nidi, di cui € 168 milioni alle aree svantaggiate;

-€ 175 milioni per le scuole dell’infanzia, di cui € 105 milioni alle aree svantaggiate;

-€ 105 milioni per i centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, di cui € 63 milioni alle aree svantaggiate;

-€ 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati e per progetti innovativi.