Raffaello De Ruggieri e’ stato tra i più solerti a seguire le direttive per contenere il contagio da coronavirus, tanto da passare un periodo volontario di quarantena, con esito negativo. Stessa linea quando è tornato al lavoro al Palazzo di città con tanto di mascherina di ordinanza, all’interno e anche fuori. La raccomanda anche i materani, necessaria nei luoghi interni come i negozi e questo per attenuare la diffusione del covid 19, contenuta grazie alla responsabilità di tanti concittadini. Ma è bene non abbassarre la guardia, proprio ora che siamo nella fase 2. Bene. Ma c’è un’altra comunicazione che eviterà assembramenti. Niente mercati di quartiere e niene luna park fino al 31 luglio, come era tradizione in occasione della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna.

Fase 2 , il Sindaco raccomanda l’uso di mascherine per l’accesso agli esercizi commerciali

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha inviato una nota alle associazioni di rappresentanza dei commercianti per sottolineare la necessità, in vista della parziale riapertura delle attività, prevista a partire dal 4 maggio prossimo, di raccomandare l’utilizzo di dispositivi personale di protezione per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus.

“Nel DPCM del 26 aprile 2020 – spiega il Sindaco – si raccomanda fortemente, in tutti i contatti sociali, di utilizzare le mascherine come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione igienico-sanitaria previste. E’ quindi importante che i clienti che accedono agli esercizi commerciali, siano dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per scongiurare il pericolo di un aumento dei contagi che esporrebbero la comunità ad un nuovo lockdown con conseguenze inimmaginabili per la salute pubblica e l’economia della città e del Paese. Il pericolo non è cessato. Siamo riusciti a contenere bene la diffusione del coronavirus ma occorrerà il senso di responsabilità da parte di tutti. Io mi fido dei materani e sono convinto che sapremo gestire bene anche questa fase di parziale ritorno alla normalità”.

Il Sindaco vieta mercati e giostre fino al 31 luglio

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha emanato un’ordinanza con cui dispone la sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e rionali fino al 31 luglio 2020, data indicata come termine dello stato di emergenza dai provvedimenti del Governo nazionale.

L’ordinanza si è resa necessaria, in vista dell’approssimarsi di diverse feste patronali rionali, nonché della festa in onore di Maria SS della Bruna, per le quali, in questo periodo, si concedono le autorizzazioni allo svolgimento delle attività legate alla vendita di prodotti, alla somministrazione di bevande e alimenti e all’insediamento di attrazioni ludiche, ed ha lo scopo di evitare gli assembramenti connessi a queste attività.