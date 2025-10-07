martedì, 7 Ottobre , 2025
Entra in vigore la legge che regolamenta l’AI. Così anticipata nel nuovo Codice deontologico dei giornalisti.

L’intelligenza artificiale – scrive Lavinia Rivara, presidente commissione giuridica Ordine Nazionale dei giornalisti- può essere uno strumento di lavoro per i professionisti, ma non potrà mai sostituire l’attività intellettuale umana, il pensiero critico deve rimanere prevalente. E’ quanto prevede la legge 132 del 2025 che entrerà in vigore il 10 ottobre prossimo e che all’articolo 13 regolamenta appunto l’uso dell’AI nelle professioni intellettuali. La norma, oltre a limitare alle attività “strumentali e di supporto” l’utilizzo degli algoritmi, stabilisce anche l’obbligo per i professionisti di informare i clienti dell’eventuale ricorso a tali sistemi, con un linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo”. Si tratta di principi a cui i vari ordini professionali dovranno dare attuazione, anche aggiornando le loro regole deontologiche, ma che il nostro Ordine, precorrendo i tempi, ha già anticipato con il nuovo Codice entrato in vigore nel giugno scorso. Tra le novità introdotte nella nostra deontologia infatti un intero articolo, il 19, è stato dedicato all’intelligenza artificiale, ispirandosi proprio ai principi di trasparenza e di prevalenza dell’azione umana. Nell’articolo si afferma infatti che l’intelligenza artificiale “non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica” e che quando vi fa ricorso la/il giornalista “ ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo”. Anche perché “in nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici”.

