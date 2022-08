« Enrico Bronzi & Solisti Lucani », concerto promosso dall’Ass. Matè

Domenica 7 agosto 2022 alle ore 21 presso la corte di Palazzo Viceconte a Matera è in programma il concerto “Enrico Bronzi & Solisti Lucani” organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani.

Il grande concertista Enrico Bronzi torna a Matera con i Solisti Lucani, nella doppia veste di violoncello solista e direttore d’orchestra.

In programma musiche di Leonardo Leo, Boccherini e Dvorak.

Un concerto raffinato e interessante: un’occasione da non perdere, per ascoltare un grande musicista, che ha calcato i palchi più importanti nel mondo, come solista e camerista, vincitore di concorsi prestigiosi e attualmente docente presso il Mozarteum di Salisburgo.

È possibile prenotare i biglietti del concerto contattando l’Ass. Matè via mail all’indirizzo mate.solistilucani@gmail.com, oppure telefonicamente o tramite Whatsapp al 3289305890.