Hai vinto il talent di Canale 5 “Tu sì que vales”, lo scorso dicembre e il 28 febbraio alle 21 all’Auditorium Gervasio conoscerà il pubblico materano. Giovanissima, ma con una grande passione, Enrica Musto sarà in concerto a Matera, il primo live dopo la vittoria, per tornare a cantare con il suo Maestro Francesco Zingariello che dirigerà l’Orchestra di Puglia e Basilicata chiamata ad accompagnare la giovane interprete.

Nata 13 giugno 1998 a Montemileto (Av), studia canto da quando aveva 12 anni e si è formata con il maestro Francesco Zingariello proprio all’opera studio 2.0 di Matera. Padre italo americano, madre italo inglese, Enrica ha stregato giudici e pubblico nel corso della celebre trasmissione di Canale 5. Nella sua giovane carriera si è fatta notare dal soprano Katia Ricciarelli, arrivando terza al concorso internazionale di canto lirico presso la Fondazione Arena di Verona. Quell’incontro le è valso l’esperienza unica di accompagnare la celebre soprano in alcuni Recital teatrali. Il legame con Matera e con Francesco Zingariello non si ferma qui.

Come lei, anche Alberto Urso vincitore di “Amici” (con il quale Enrica condivide una profonda amicizia) si è formata al Conservatorio con il direttore artistico della Camerata delle Arti.

“Sono fiero dei risultati ottenuti dai miei due allievi – commenta Zingariello – a conferma di un lavoro che da sempre punta sulle potenzialità dei giovani talenti e che finora non ha mai deluso le mie aspettative. L’attività che svolgiamo anche attraverso il ricco cartellone della Camerata delle Arti, si muove proprio su questa linea: offrire opportunità e studio, formazione e crescita a chi si avvicina alla musica con passione e professionalità”.