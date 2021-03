Un altro atto vandalico ad una sede Cup di Matera è quanto denunciato dal direttore generale dell’Asm, Gaetano Annese in un comunicato in cui si legge che: “L’ennesima azione vandalica perpetrata, si è verificata – questa volta, presso la sede del CUP di via Matteotti a Matera”.

Durante la notte scorsa, ignoti hanno causato danni che impediscono l’accesso alla sede. Nello stesso stabile del Cup, ci sono “altre civili abitazioni”.

Si tratta di un gesto che “oltre a destare preoccupazione per l’incolumità del personale operante, ingenera sdegno e sconforto in quanto principalmente rivolto ad una sede di lavoro di chi quotidianamente è impegnato a raccogliere le prenotazioni delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie dei cittadini”.

Lo scorso 24 ottobre la medesima sede CUP fu di nuovo oggetto di vandalismo e rimase chiusa per diversi giorni.

In proposito l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone ha dichiarato quanto segue: “È grave dover registrare episodi di vandalismo come quello della notte scorsa nella sede del Cup di via Matteotti a Matera. Non è la prima volta che si verificano fatti delinquenziali di questa natura e spero che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Inoltre, il mio auspicio è che si provveda al più presto a installare un sistema di videosorveglianza per monitorare alcuni punti sensibili del territorio. Gli autori di questo gesto inqualificabile restano certamente indifferenti di fronte alla paura trasmessa agli operatori del Cup e agli inquilini dello stabile, a cui va la vicinanza del governo regionale. E soprattutto ignorano che siamo alle prese con una pandemia che, inevitabilmente, nei mesi scorsi ha avuto riflessi proprio sulle prenotazioni delle visite mediche dei cittadini, attività svolta in maniera efficiente al Cup di via Matteotti”.