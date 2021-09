La storia che stiamo per raccontare potrebbe sembrare una storia a lieto fine, in realtà è una storia “giusta” nel senso ampio del termine perché giusto dovrebbe essere il mondo che tutti noi abitiamo se non fosse che leggi internazionali, nazionali e territoriali spesso sono impregnate di tutto tranne che di libertà.

Ma andiamo per ordine. Said nasce in Egitto nel 1998 e come tanti suoi coetanei, ancora minorenne, arriva in Italia, in Sicilia per l’esattezza, su di una barca, Da lì viene smistato in Basilicata e assegnato alla Comunità per Minori stranieri di San Chirico Raparo. Il mare è stato il suo cielo e la sua terra per qualche giorno; la barca la sua casa. E’ in quel mare, su una barca appena galleggiante che la storia di Said prende forma ed inconsapevolmente quello stesso mare inizia a tessere la rete di quel sogno.

La sua passione è cucinare, forse perché attraverso il cibo riesce a mantenere vivi i profumi e i sapori della sua terra e quando è il tempo di decidere una scuola da frequentare lui sceglie l’Istituto alberghiero. Grazie alla Cooperativa sociale lucana, Il Sicomoro, si trasferisce a Matera e affianca le sue lezioni teoriche al lavoro da Panecotto, bistrot etico nei Sassi di Matera. Ma il suo impegno costante lo porta ad alimentare un sogno: aprire un giorno un ristorante tutto suo. Ed ecco che quel sogno prende forma e finalmente Said grazie anche alla collaborazione con un giovane imprenditore materano e una cooperativa sociale ha spalancato le porte di Enjoy, in pieno centro a Matera, inaugurando un locale moderno i cui arredi sono di colore rosso lacca, il colore con cui da sempre si disegna il cuore. Un esempio pratico e concreto di integrazione, parola spesso abusata o ridotta a solo concetto.

Inaugurare questo locale non è il coronamento in assoluto del mio sogno di ragazzo, ci dice Said, ma l’inizio di un percorso e di un progetto di vita che ho nel cuore; riuscire ad aprire un altro punto Enjoy, esattamente uguale a questo di Matera, mia terra d’accoglienza nella mia terra di origine, L’Egitto.

Due parti di uno stesso sogno, due mondi diversi ma complementari, due territori che il mare allontana o avvicina a seconda da che riva li si guarda, due parti dello stesso sangue per metà egiziano e per l’altra metà italiano.

Enjoy, siamo sicuri, sarà uno prezioso spazio di aggregazione e integrazione che attraverso il food, i drink e la musica continuerà a far navigare la barca di Said , che oggi materialmente si trova ancorata in Sicilia, in acque limpide gettando i ponti per il prossimo approdo in terra egiziana. Solo allora il mondo avrà una forma perfetta e la vita di Said, che oggi è ricca di tantissimi amici, sarà anche una vita giusta.

