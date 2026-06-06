C’è anche una delegazione di lavoratori della Basilicata alla manifestazione di protesta promossa dalla Cgil alla marina di Amendolara (Cosenza), dopo l’omicidio di quattro braccianti stranieri ma che vivevano a Scanzano Jonico ( Matera) che hanno evidenziato ancora una volta la necessità di andare a fondo nella lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera in agricoltura. Alla testa del corteo, con migliaia di partecipanti, il segretario della Cgil Maurizio Landini e della Flai Cgil Maurizio Giovanni Mininni. Tra i partecipanti rappresentanti di partiti (Pd,M5s, Prc) e di associazioni ( Anpi, Legambiente, Libera), migranti di diverse nazionalità che ripetono ”Basta morti e clandestinità”. In tanti a denunciare, riflettere su cause e immobilismo di una piaga, quella del caporalato, della sicurezza sui luoghi di lavoro che non si riesce a estirpare. Temi più volte denunciati anche dal consigliere comunale di Matera Angelo Raffaele Cotugno, che ha partecipato con altri alla manifestazione.
Emozione e rabbia per i migranti uccisi. In tanti ad Amendolara al corteo della Cgil
C’è anche una delegazione di lavoratori della Basilicata alla manifestazione di protesta promossa dalla Cgil alla marina di Amendolara (Cosenza), dopo l’omicidio di quattro braccianti stranieri ma che vivevano a Scanzano Jonico ( Matera) che hanno evidenziato ancora una volta la necessità di andare a fondo nella lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera in agricoltura. Alla testa del corteo, con migliaia di partecipanti, il segretario della Cgil Maurizio Landini e della Flai Cgil Maurizio Giovanni Mininni. Tra i partecipanti rappresentanti di partiti (Pd,M5s, Prc) e di associazioni ( Anpi, Legambiente, Libera), migranti di diverse nazionalità che ripetono ”Basta morti e clandestinità”. In tanti a denunciare, riflettere su cause e immobilismo di una piaga, quella del caporalato, della sicurezza sui luoghi di lavoro che non si riesce a estirpare. Temi più volte denunciati anche dal consigliere comunale di Matera Angelo Raffaele Cotugno, che ha partecipato con altri alla manifestazione.