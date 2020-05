Un annuncio sulla pagina social e migliaia di consensi per la decisione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di consentire ad artigiani e professionisti del settore della cura della persona (parrucchieri ed estetisti) di riaprire dal 18 maggio. E la Basilicata? Non se ne sa ancora nulla,nonostante le prese di posizioni rilevate nei giorni scorsi. Anche da noi sono pronti. Ma attendono di lavorare. Una fetta del popolo delle partite iva che non puo’ attendere oltre.



Ma torniamo a Michele Emiliano. Ecco quello che ha annunciato sulla pagina FB

Il 18 maggio parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno.

E riapriranno in sicurezza prima del 1 giugno grazie al lavoro della Regione Puglia con i rappresentanti del settore e il prof. Lopalco. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il Governo nel massimo rispetto istituzionale, come tutti gli aspetti di questa emergenza.

Questi sono i risultati e i fatti.

Tutto il resto sono chiacchiere.

Io sono abituato a poche chiacchiere e molti fatti. In questo caso i fatti corrispondono ad atti pubblici, chiari e ufficiali. Il 18 maggio tutti i centri di estetica e acconciatura pugliesi potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni della mia ordinanza.

Andiamo avanti.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti di Anci Puglia con il Presidente Domenico Vitto e Giuseppe Giulitto, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio Puglia, Confesercenti Puglia,Cgil Puglia, CISL e UIL Puglia, gli assessori Gianni Stea, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, i Presidenti di Commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo, il consigliere Michele Mazzarano, il consigliere del Presidente Domenico De Santis.

E ora tocca alla Basilicata. Il 1 giugno e lontano per tanti motivi..