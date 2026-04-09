Emigrati aggrediscono e malmenano connazionali. Cinque arresti dell’Arma a Policoro

Futili motivi, a quanto pare, la causa dell’episodio delittuoso. Fatto sta che cinque cittadini pakistani, con regolare permesso di soggiorno, e residenti in Calabria hanno aggredito e percosso- violandone il domicilio in quel di Policoro- tre connazionali e un cittadino indiano. Lo hanno fatto utilizzando un tubo di ferro e un martello. Non hanno fatto molta strada e i carabinieri del centro jonico, con il supporto di una volante della Polizia di Stato del locale commissariato, sono risaliti agli autori sequestrando loro anche i corpi contundenti.Per uno degli aggressori il Magistrato ha disposto la custodia cautelare in carcere, per gli altri quattro arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’ARMA

AGGUATO CON TENTATO OMICIDIO – ARRESTI DEI CARABINIERI

(Matera). I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno arrestato, in flagranza di reato, cinque extracomunitari di origine pakistana, domiciliati in provincia di Cosenza e regolari sul territorio nazionale, per le ipotesi di reato di lesioni e violazione di domicilio aggravate in danno di quattro persone, tre loro connazionali ed un indiano, rimaste ferite con prognosi che vanno dagli otto ai trentadue giorni per la guarigione.

I cinque aggressori, agendo per futili motivi e con il concorso di un complice, contro la volontà delle vittime si sono introdotti nella loro abitazione, a Scanzano Jonico, e le hanno aggredite anche con l’utilizzo di un tubo in ferro ed un martello.

L’immediato intervento di tre pattuglie dell’Arma, supportate da una volante del locale Commissariato di P.S., ha consentito di individuare gli aggressori e di arrestarli in flagranza di reato, nonché di rinvenire e sequestrare le armi improprie utilizzate.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati accompagnati nella Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, nel convalidare gli arresti, ha confermato l’ipotesi di reato di violazione di domicilio pluriaggravata nei confronti di quattro aggressori, per i quali ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, contestando al quinto aggressore il reato di tentato omicidio, con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

È importante precisare che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.