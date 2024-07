Emergenza idrica nel Metapontino: appello delle Organizzazioni di produttori agricole (OP) al Presidente Vito Bardi

La siccità ha procurato davvero uno stato di preoccupazione che ha superato tutti i livelli di guardia e il comitato – Tavolo di crisi per l’emergenza idrica ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Basilicata.

Di seguito la nota integrale:

Egregio Presidente della Regione Basilicata,

Gen. Vito Bardi,

Le scriviamo in qualità di rappresentanti delle Organizzazioni di Produttori Agricole

(OP) della piana del Metapontino, per porre alla Sua attenzione la gravissima

situazione idrica che sta attualmente affliggendo il nostro territorio.

Le nostre organizzazioni di produttori producono complessivamente un fatturato di più

di 320 milioni di euro e generano un indotto di più di 160 milioni di euro, giocando un

ruolo cruciale nell’economia della regione Basilicata.

Siamo inoltre tra i principali datori di lavoro dell’intero territorio regionale. Le nostre

imprese garantiscono annualmente circa 1 milione di giornate lavorative, dimostrando

il ruolo vitale delle OP nel supporto a numerose famiglie lucane in particolar modo

nelle aree rurali dove le alternative di impiego sono limitate.

In questi anni i nostri associati si sono inoltre distinti per l’utilizzo di tecnologie

avanzate e pratiche colturali volte al risparmio idrico nonché per la regolarità nel

pagamento dei contributi statali e regionali e di quelli a beneficio del Consorzio di

Bonifica di Basilicata, dimostrando un impegno costante e responsabile verso

l’ambiente e le istituzioni.

In queste settimane l’intero Metapontino sta vivendo una gravissima crisi idrica che

mette a repentaglio le produzioni agricole di grande pregio che il territorio riesce ad

esprimere. La scarsità di acqua ha raggiunto livelli tali da compromettere gravemente

le produzioni con conseguenze disastrose non solo per l’economia locale ma anche per

il tessuto sociale del territorio. Le famiglie degli imprenditori nostri associati e dei

lavoratori agricoli si trovano in una situazione di estrema difficoltà, con una crescente

incertezza sul loro futuro economico.

Pertanto le chiediamo con urgenza di intervenire per affrontare questa emergenza

idrica. È fondamentale infatti adottare misure immediate e risolutive che possano

garantire la disponibilità di acqua per l’irrigazione e salvaguardare così le nostre

produzioni. Il nostro appello non riguarda solo la sopravvivenza delle aziende agricole,

ma anche il benessere e la stabilità delle comunità locali che dipendono dal settore

agricolo.

A tal fine Le chiediamo un incontro a strettissimo giro per rappresentarLe la situazione

emergenziale e valutare insieme le possibili soluzioni da porre in essere. Crediamo

infatti che un confronto diretto sia indispensabile per affrontare efficacemente questa

emergenza e trovare soluzioni condivise e soprattutto tempestive.

Confidiamo nella Sua sensibilità e nella Sua capacità di agire prontamente per risolvere

questa grave crisi che rischia di mettere in ginocchio il settore agricolo e le comunità

del Metapontino.

03/07/2024

Il comitato – Tavolo di crisi per l’emergenza idrica

O.P. Agorà

O.P. Frutthera

O.P. Terre della Luce

O.P. Agricola Felice

O.P. Ancona

O.P. Assofruit Italia

O.P. Apofruit

O.P. Primo Sole

O.P. Athena

O.P. Ortoromi