Emergenza idrica a Ginosa e Castellaneta: i Sindaci chiedono la convocazione urgente di un tavolo prefettizio

Alla luce della grave emergenza idrica, aggravata da frequenti interruzioni del servizio e da abbassamenti di pressione, i sindaci di Ginosa, Vito Parisi, e Castellaneta, Gianni Di Pippa, hanno richiesto al Prefetto di Taranto la convocazione di un tavolo di coordinamento al fine di:

definire interventi tempestivi per il ripristino della regolare erogazione del servizio

individuare soluzioni alternative e straordinarie per assicurare il fabbisogno minimo di acqua potabile e ad uso irriguo, anche mediante il coinvolgimento di soggetti istituzionali e gestori competenti

garantire un’efficace azione interistituzionale di prevenzione, monitoraggio e contrasto a eventuali manomissioni della rete idrica e allacci non autorizzati.

In particolare, si chiede l’attivazione urgente della società Acque del Sud S.p.A., affinché contribuisca, per i prossimi 15 giorni, a garantire un apporto straordinario di risorsa idrica proveniente dall’invaso del Sinni.

La richiesta dei Sindaci si affianca a quelle già espresse dalle organizzazioni di categoria – tra cui CIA, Coldiretti e Copagri – che hanno manifestato forte preoccupazione per le ripercussioni sull’attività agricola e sulla coesione sociale delle comunità locali.

Alla riunione richiesta si chiede di coinvolgere anche Acquedotto Pugliese, Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Forze dell’Ordine, Protezione Civile regionale, Organizzazioni agricole di categoria.

Per questo motivo, è necessario individuare delle soluzioni immediate, scrivono Parisi e Di Pippa, per fronteggiare un’emergenza che rischia di compromettere la tenuta socio-economica del territorio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.