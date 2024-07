Emergenza extracomunitari Alto Bradano: il Governo regionale intervenga

Continua a non essere affrontata come si dovrebbe, con legalità ed umanità, l’emergenza – diventata tale – determinata dalla massiccia presenza di extracomunitari impiegati nella raccolta dei pomodori, ormai prossima.

A tal proposito i Consiglieri regionali Lacorazza, Cifarelli, Marrese, hanno dichiarato:

Non tocca a noi commentare l’esito, andato deserto, di una gara su cui si sono concentrate diverse posizioni ed atteggiamenti, ma sottolineare l’urgenza di una condizione che “ritorna” senza uno sbocco strutturale acuendo di fatto una emergenza e una possibile crescente tensione.

E tocca al Governo Regionale fornire adeguate ed immediate risposte.

Riteniamo di sollevare la questione anche con il deposito di una interrogazione.

