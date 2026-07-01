Emergenza caldo:Cgil insiste meno slogan e più tutele

L’ordinanza regionale c’è stata, osserva la Cgil, ma resta l’Ispettorato del Lavoro il soggetto che deve provvedere al rispetto delle disposizione e ad effettuare i controlli del caso. ” Se dovessimo registrare ritardi- afferma Maurizio Girasole- inadempienze o un’insufficiente tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la mobilitazione riprenderà con la stessa determinazione con cui è stata avviata.La CGIL insieme alle Categorie continueranno a essere presenti in ogni luogo di lavoro, accanto alle lavoratrici e ai lavoratori, perché la salute non è un costo, la sicurezza non è una concessione e il diritto a lavorare senza mettere a rischio la propria vita non è negoziabile.Meno propaganda, più risultati. Meno slogan, più tutele. Questa è la strada che continueremo a percorrere.



RISCHIO CALDO: LA MOBILITAZIONE CONTINUA. LO STATO DI AGITAZIONE RESTA CONFERMATO.

Per correttezza di informazione riteniamo doveroso ricostruire i fatti.

Il primo tavolo istituzionale sul rischio caldo non è stato una concessione di qualcuno, ma il risultato della mobilitazione promossa dalla CGIL, della proclamazione dello stato di agitazione e del preannuncio di un sit-in davanti alla sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Grazie a questa iniziativa è stato raggiunto un primo importante risultato: l’emanazione dell’Ordinanza della Regione Basilicata con circa un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, consentendo così una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori durante il periodo di massima esposizione alle alte temperature.

Nel corso del primo incontro è stato inoltre consegnato, in via ufficiale e riservata, un elenco di aziende e di luoghi di lavoro sui quali richiedere particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza.

La Direzione della Vigilanza Tecnica, nel comunicarci il rinvio dell’incontro previsto, ci ha confermato che sono già in corso gli accertamenti ispettivi e le attività di controllo.

È importante chiarire un aspetto fondamentale. Il fatto che alcuni controlli possano essere effettuati anche nel mese di settembre, o successivamente, non significa affatto che le eventuali violazioni commesse durante il periodo estivo non possano essere accertate. La verifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e in particolare della corretta valutazione del rischio da esposizione al caldo, può essere effettuata anche dopo la stagione estiva. Qualora emerga che il rischio non è stato valutato o che le misure di prevenzione previste dalla normativa non siano state adottate, le aziende potranno essere chiamate a rispondere delle proprie responsabilità.

Durante le ispezioni saranno inoltre ascoltati i lavoratori e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che potranno fornire agli ispettori elementi concreti sulle condizioni di lavoro realmente vissute nei giorni di maggiore esposizione alle alte temperature.

La CGIL considera l’Ispettorato del Lavoro un interlocutore fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza. Per questo continuiamo a chiedere un sistema stabile di monitoraggio che parta dalla verifica della valutazione del rischio caldo all’interno del DVR, prosegua con un’efficace attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e mantenga un costante raccordo con la Prefettura, che continua a essere puntualmente informata sull’evoluzione della situazione.

Il nostro obiettivo non è ottenere sanzioni per il gusto di sanzionare. Le sanzioni rappresentano uno strumento previsto dalla legge quando vengono violate le norme. Il vero obiettivo della CGIL è la prevenzione: evitare infortuni, malori e tragedie, imponendo alle aziende di organizzare il lavoro nel pieno rispetto della salute e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto responsabile non alimentare una contrapposizione con l’Ispettorato del Lavoro per un rinvio di pochi giorni. Chi rappresenta il mondo del lavoro deve saper distinguere tra chi assume impegni concreti e chi, invece, sceglie la strada della semplice propaganda. Noi continueremo a valutare le istituzioni sulla base dei risultati e dell’efficacia delle azioni messe in campo, non delle dichiarazioni.



Non appena è stato ottenuto il primo incontro istituzionale, il sit-in è stato sospeso, quale gesto di responsabilità e di disponibilità al confronto. Lo stato di agitazione, invece, non è mai stato revocato ed è tuttora pienamente in vigore, proprio perché attendiamo che agli impegni assunti seguano controlli, prevenzione e risultati concreti.

Se dovessimo registrare ritardi, inadempienze o un’insufficiente tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la mobilitazione riprenderà con la stessa determinazione con cui è stata avviata.

La CGIL insieme alle Categorie continueranno a essere presenti in ogni luogo di lavoro, accanto alle lavoratrici e ai lavoratori, perché la salute non è un costo, la sicurezza non è una concessione e il diritto a lavorare senza mettere a rischio la propria vita non è negoziabile.

Meno propaganda, più risultati. Meno slogan, più tutele. Questa è la strada che continueremo a percorrere.