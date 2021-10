20 anni di guerra. 20 anni di vittime civili, di feriti, di distruzione. 20 anni dall’inizio dell’ultima delle guerre che hanno distrutto un Paese, l’Afghanistan, che è tornato in prima linea nelle aperture dei quotidiani e dei telegiornali di tutto il mondo solo negli ultimi due mesi, ma in cui la guerra fa vittime da decenni.

EMERGENCY lavora in Afghanistan dal 1999. In più di 20 anni ha curato, bene e gratuitamente, più di 7 milioni di persone.

In occasione dell’anniversario dell’ultima guerra scoppiata nel Paese il 7 ottobre 2001, l’associazione fondata da Gino Strada ha raccolto testimonianze in prima persona e analizzato i dati relativi a tutti i feriti di guerra ammessi nei 3 ospedali e 44 Posti di primo soccorso in queste due decadi, ricostruendo i trend del conflitto e restituendo complessità a uno scenario spesso rappresentato attraverso grossolane semplificazioni.

Il quadro che emerge è quello di un Paese in cui la guerra ha cambiato fronti e tattiche, ma ha sempre mantenuto una costante: le vittime civili.

Ecco il link del report “Afhganistan 20 anni di guerra 2001-2021“: https://afghanistan20.emergency.it/it