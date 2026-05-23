Elly Schlein domani in Basilicata ad un evento su spopolamento del Sud e delle aree interne

Ci sarà anche la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, domani 24 maggio, a San Paolo Albanese (il meno popoloso della regione più spopolata d’Italia) per partecipare alla manifestazione “I Fiori del Sud”, dedicata alle problematiche sempre più acute del Mezzogiorno e delle aree interne. L’evento, a cui parteciperanno esponenti politici, amministratori e rappresentanti del mondo civico, inizierà con una passeggiata sul monte Carnara dove cresce un fiore raro presente esclusivamente nel territorio comunale, simbolo dell’iniziativa….e da salvaguardare. Da salvaguardare proprio come i piccoli centri delle aree interne sempre più messi in forse da quel fenomeno di desertificazione che sembra essere inarrestabile. Una battaglia che non può essere vinta se condotta in solitaria dai singoli amministratori. Come sta facendo il sindaco di questo piccolo centro, Mosè Antonio Troiano, che da mesi chiede maggiore trasparenza sulla destinazione dei fondi pubblici rivolti al Mezzogiorno e che dovrebbero essere destinati al superamento dei divari territoriali. La giornata prevede un confronto pubblico proprio sui temi dello spopolamento, della desertificazione delle aree interne e della tutela delle minoranze linguistiche e culturali.

Sulla presenza della Schlein in Basilicata, è intervenuto con la nota che segue il Capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza. “La presenza della segretaria del PD Elly Schlein domani a San Paolo Albanese, per un incontro pubblico, ‘I fiori del sud’, promosso da Rete civica meridionale e dal Sindaco Mosè Troiano, riporta al centro il tema degli investimenti per il Sud e, in particolare, per la Basilicata. Le aree interne e i piccoli comuni continuano ad attendere risorse e interventi realmente adeguati alle loro esigenze e alla loro tenuta sociale. Finora il governo nazionale non ha mantenuto quanto promesso. È proprio da questi territori che devono partire nuovi processi di crescita, capaci di coinvolgere anziani, giovani, imprese, cooperative, terzo settore etc., non soltanto per contrastare lo spopolamento, ma per costruire una nuova visione di sviluppo che ne rilanci il futuro. È la direzione che abbiamo provato a seguire con la nostra attività consiliare ponendo attenzione a sanità, infrastrutture, cultura, silver economy, lavoro, forestazione e qualità della vita nei nostri borghi che sia attrattiva per residenti e non. Stiamo proponendo l’inversione di un paradigma e lo stiamo facendo con atti concreti. Con ordini del giorno, proposte e dichiarazioni abbiamo seguito con costante attenzione tanto la definizione dei criteri per la riclassificazione dei Comuni montani quanto le modalità di riparto del Fondo. Abbiamo chiesto di osservare con attenzione l’evoluzione di questa opportunità anche in relazione al comparto della forestazione ma non solo. Ora il Partito Democratico ha presentato una PdL alla Camera con la quale si prova a correggere una scelta sbagliata del Governo nazionale che rischia di penalizzare centinaia di comuni montani italiani, molti dei quali lucani”.

“La nuova classificazione dei comuni montani prevista dalla legge nazionale – prosegue Lacorazza – non è adeguata, per questo si deve puntare a ripristinare la precedente classificazione o almeno a correggere il tiro. I parametri attualmente adottati, basati quasi esclusivamente su altimetria e pendenza, sono troppo rigidi e incapaci di rappresentare le reali condizioni di marginalità, disagio infrastrutturale e difficoltà socioeconomiche che vivono molte aree interne”.

“Anche in Basilicata abbiamo manifestato preoccupazione per gli effetti della riforma, che rischia di privare numerosi comuni di strumenti fondamentali per sostenere servizi essenziali, sviluppo locale e coesione sociale. Pur ritenendo positivo il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne con 100 milioni di euro annui dal 2027, occorre incrementarlo perché le aree interne e montane non possono essere considerate un costo da ridurre, bensì una risorsa strategica per il Paese”.

È il momento di rilanciare le Unioni dei Comuni montani, come anche da una nostra PdL, in quanto strumento ancora più necessario nelle aree interne del Sud, in quanto mancano aree metropolitane e consistenti densità demografiche, accompagnate da efficienti connessioni, come accade nel Centro Nord. Bene pertanto la proposta Sarracino-Schlein per ridefinire i parametri dei comuni montani e l’incremento del fondo di dotazione. Allo stesso tempo è necessario alleggerire i vincoli per la sola spesa di investimenti del fondo e attrezzare il territorio per una governance più efficace ed efficiente nella gestione di funzioni, attività e servizi”.

“Infine – conclude Lacorazza – suggeriamo che lo stesso fondo per la montagna venga ripensato con la consapevolezza che i servizi sono legati al personale, che deve essere una spesa rendicontabile. Per la Basilicata il Fondo per la Montagna vale circa 5 milioni di euro all’anno, raddoppiare o triplicare questo importo offrirebbe maggiori opportunità in un’ottica di riforma della governance del territorio”.