Elio Germano e “Paradiso XXXIII”: un’esperienza performativa unica

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, sul palco del 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 di Altamura, è andato in scena uno spettacolo performativo inedito.

Elio Germano e Teho Teardo hanno regalato al pubblico un’esperienza immersiva di luci, visioni e suoni per un viaggio sensoriale ed emozionale nell’ultimo canto de La Divina Commedia.

Il Paradiso si svela agli spettatori in un’unione inscindibile fra voce/corpo dell’attore romano, musica del compositore Teho Teardo e regia visionaria di Simone Ferrari e Lulu Helbaek.

Un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore che viene catapultato in quella immensità descritta da Dante, declamata in modo impeccabile da Elio Germano, e ne vive lo stupore.

Una specie di sfida quella che Elio Germano ha lanciato a sé stesso e al suo pubblico, di rendere teatralmente la visione di Dio raccontata da Dante una sorta di viaggio di luci, suoni e parole in cui l’attore si pone al servizio della poesia.

Maestosa l’interpretazione di Elio Germano, unita al sostegno musicale di Teho Teardo ed una macchina scenica di grande effetto.