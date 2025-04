Elezioni RSU: Fp Cgil di Potenza primo sindacato nelle pubbliche amministrazioni

“Ampia vittoria della Fp Cgil alle elezioni delle rappresentanze sindacali che si sono svolte dal 14 al 16 aprile. La Fp Cgil si conferma la prima forza nelle autonomie locali della provincia di Potenza, corroborando la sua leadership e il suo radicamento sul territorio.” E’ quanto si legge in una nota del sindacato che sottolinea in dettaglio i risultati conseguiti:

“Una performance straordinaria in Regione Basilicata, dove la Fp Cgil si conferma primo sindacato con un incredibile 46%. Negli enti strumentali è prima anche in Alsia. Travolgente il risultato al Comune di Potenza, con ben il 62% dei consensi.

Prima anche in tutti i Comuni medio grandi, da Avigliano, a Melfi, Lavello, Venosa, Lauria, Lagonegro, Picerno, Rapolla, comune capofila dell’ambito Vulture Alto Bradano nel quale, il grande lavoro fatto in questi anni, ha portato la Fp Cgil al 61%, con un incremento di oltre 40 punti percentuali.

Straordinario risultato anche all’Irccs Crob di Rionero, dove la Fp Cgil è risultata primo sindacato crescendo di ben 10 punti percentuali, frutto della costante attenzione nei confronti dei dipendenti del comparto sanità e della ricerca sanitaria, che la Fp Cgil ha seguito, in solitaria, sia a livello locale che nazionale, sin dalle complesse fasi che li hanno portati alla piramide e poi alla successiva stabilizzazione.

Moltissimi anche gli enti delle Funzioni centrali in cui la Fp Cgil di Potenza risulta il primo sindacato, tra cui la Corte dei Conti e l’Agenzia delle Entrate, con ben il 40% delle preferenze. La Fp Cgil è risultata prima anche alla Camera di commercio, con il 48% di preferenze.” “La Fp Cgil di Potenza – ha commentato la segretaria generale Giuliana Scarano – si attesta come l’organizzazione sindacale che cresce maggiormente, con i lavoratori del comparto pubblico che hanno scelto di premiare chi fa sindacato per davvero. Grazie a chi ci ha scelto, sostenuto, votato. Questo è il risultato del lavoro, dell’impegno, della passione. In attesa dei dati definitivi, considerato che sono ancora in corso le verifiche da parte delle commissioni elettorali per una elezione che ha visto il coinvolgimento di circa 23 mila lavoratori tra enti locali, funzioni centrali, sanità, ricerca, scuola, università, possiamo affermare che la Cgil si conferma largamente primo sindacato nel pubblico impiego a livello regionale.

Adesso bisogna andare avanti perché il futuro si costruisce insieme“.

