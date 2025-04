Elezioni Rsu, Flc Cgil primo sindacato in tutti settori conoscenza in Basilicata

Dal 14 al 16 aprile scorso si sono tenute in tutta Italia le elezioni per il rinnovo delle RSU in tutto il pubblico impiego, uno straordinario appuntamento di partecipazione e di rafforzamento della democrazia sui luoghi di lavoro. In tempi di crescente disaffezione elettorale queste elezioni hanno cisto, invece, una elevata partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori che le riconoscono come una occasione reale per incidere nelle loro vite e condizioni lavorative. “In Basilicata, -si legge in una nota- su 15525 aventi diritto al voto nei settori della Conoscenza (Scuola, Afam, Università e Ricerca) più del 78% hanno partecipato al voto (in aumento di più di 3 punti percentuali rispetto alla scorsa tornata).

Un voto partecipatissimo, quindi, e che ha premiato le liste CGIL della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, che sono state le più votate in tutti e quattro i settori, registrando ulteriori incrementi rispetto al voto del 2022.

La Scuola è chiaramente il settore più consistente in termini numerici: complessivamente 14734 aventi diritto (di cui 9573 nella provincia di Potenza e 5161 nella provincia di Matera). Il voto regionale conseguito dalle nostre liste è stato pari al 37,72% con un incremento del 2,8% rispetto alle precedenti votazioni. È un risultato che pone la Basilicata fra le quattro regioni in cui il consenso all’FLC CGIL è stato più alto ed è il risultato migliore di tutto il Sud/Isole. Straordinario il consenso ottenuto nella provincia di Matera, in cui si partiva dal 41,7 % del 2022 e sembrava difficile poter migliorare uno dei risultati più alti d‘Italia: la percentuale di consensi ha invece raggiunto il 45,2% (tra le dieci Province con i consensi più alti per la Flc), con uno scarto di quasi 24 punti percentuali dalla seconda lista in termini di consensi. Nella provincia di Potenza nel 2022 avevamo per la prima volta ottenuto la prima posizione, superando di poco lo Snals. In queste elezioni abbiamo rafforzato la prima posizione ottenendo il 33,4%, con un incremento di più di due punti percentuali e accentuando il distacco dalla seconda lista (+3,7%). Anche il dato di Potenza è superiore alla media nazionale di consensi per la FLC Cgil.

Nell’Università della Basilicata la lista FLC ha registrato un incremento di più di 12 punti percentuali, diventando così la lista più votata in ateneo (29,1%) e raddoppiando il numero di Rsu elette.

Primi anche nell’AFAM (Conservatori di Potenza e Matera) con il 36, 8%, un incremento di quasi 8 punti percentuali e 16 % di scarto dalla seconda lista. Da sottolineare il risultato del Conservatorio di Potenza dove prima del 2022 non eravamo neanche presenti e dove ora siamo la lista più votata.

Si conferma e si rafforza il primato anche nella Ricerca (CNR di Tito ed Enea di Rotondella), con il 47,4%, un incremento di quasi 10 punti percentuali e uno scarto dalla seconda classificata maggiore del 20%. Particolarmente rilevante il risultato al CNR di Tito con il 68,9%, fra i migliori otto risultati provinciali in Italia.

Lo straordinario risultato della Federazione Lavoratori della Conoscenza della Basilicata è stato altresì determinante per garantire al complesso delle liste CGIL nel pubblico impiego (FLC e FP) di conseguire la percentuale più alta di consensi nella regione Basilicata, rispetto alle altre sigle sindacali.

Con grande soddisfazione e anche con orgoglio, possiamo affermare che la politica sindacale da noi espressa in questi anni contro il duro attacco ai settori della scuola pubblica, dell’università, della ricerca e delle accademie e conservatori è stata ampiamente condivisa e premiata con il sostegno e lo spirito solidale di tante lavoratrici e lavoratori della conoscenza.

La Flc Cgil della Basilicata, in tutte le sue articolazioni, onorerà al meglio il risultato ottenuto, continuando a impegnarsi con serietà e lealtà per la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori, per difendere le loro condizioni di lavoro e per promuovere la difesa e il rilancio di tutti i settori della Conoscenza.” Segretario Generale FLC CGIL Basilicata e Potenza

Paolo Fanti. —-Segretaria generale Flc CGIL Matera, Angela Uricchio —Responsabile Scuola Provincia di Potenza, Paolo Laguardia.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.